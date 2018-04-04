البرلمان يحشد لدعم الجندى فى رئاسة عموم أفريقيا

ياسمين فواز:يحشد مجلس النواب الدول الأعضاء فى برلمان «عموم أفريقيا» لدعم مرشحه، مصطفى الجندى، عضو لجنة الشئون الأفريقية، على مقعد رئاسة البرلمان الأفريقى، خلال الانتخابات المقررة فى مايو المقبل. وتم اختيار «الجندى» مرشحا لدول شمال أفريقيا، إثر تغلبه على منافسه التو

ياسمين فواز:

يحشد مجلس النواب الدول الأعضاء فى برلمان «عموم أفريقيا» لدعم مرشحه، مصطفى الجندى، عضو لجنة الشئون الأفريقية، على مقعد رئاسة البرلمان الأفريقى، خلال الانتخابات المقررة فى مايو المقبل.

وتم اختيار «الجندى» مرشحا لدول شمال أفريقيا، إثر تغلبه على منافسه التونسى، فى الانتخابات التى أجريت مؤخرا داخل تجمع شمال أفريقيا، لاختيار المرشح.

وأكد النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، تواصل المجلس مع أعضاء البرلمان الأفريقى، لدعم مرشح البرلمان، مضيفا أن الانتخابات الداخلية التى فاز فيها «الجندى» كمرشح لدول شمال أفريقيا، أجريت فى حضور، وفود دول فى مصر، الجزائر، تونس، موريتانيا، الصحراء الغربية، والمغرب كمراقب، تجعله الأقرب للفوز بهذا المنصب.

وأشار إلى أن سامح شكرى، وزير الخارجية، أكد – أمام اللجنة المشكلة من الدفاع والأمن القومى، والشئون العربية والأفريقية – دعم الدولة بالكامل للجندى فى ترشحه لمنصب رئيس البرلمان الأفريقى.

وتابع أن «شكرى» أكد حرص الدولة وتحركاتها دبلوماسيا لضمان نجاح المرشح المصرى، مشددا على أن حصول مصر على هذا المنصب، سيساهم بشكل كبير فى تنمية العلاقات المصرية، مع الدول الأفريقية والمساهمة فى وصول مناقشات العديد من القضايا، وعلى رأسها ملف سد النهضة إلى نتائج مرضية.

وشدد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أن فوز مصر بهذا المنصب، سيجعلها أكثر تقاربا مع الدول الأفريقية، وسيساعد على حل العديد من الملفات المهمة.

وكان أعضاء من الوفد البرلمانى المصرى المشارك فى الدورة 138 للاتحاد البرلمانى الدولى، فى مدينة جنيف بسويسرا، عقدوا عدة لقاءات تشاورية نهاية مارس الماضى، مع رؤساء وأعضاء البرلمانات الأفريقية، بهدف التنسيق لدعم ترشيح «الجندى» لرئاسة برلمان عموم أفريقيا، فى انتخابات مايو المقبل.

ويشغل «الجندى»، منصب المستشار السياسى لرئيس برلمان «عموم أفريقيا» وفاز فى الانتخابات التى أجريت مطلع مارس الماضى، لاختيار مرشح لدول شمال أفريقيا، للمنافسة على منصب رئاسة البرلمان الأفريقى، بعد حصوله على 13 صوتًا، مقابل صوتين لمرشح تونس.