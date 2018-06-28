البرلمان يحسم قانون التصالح فى مخالفات المبانى

■ اجتماع مرتقب بين الحكومة ولجنة الإسكان لحل أزمة التوسعات العمرانية بالبناء الموحد■ تخفيض الغرامة إلى 0.05 % من قيمة الوحدةياسمين فوازانتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، عقب حسم قيمة الغرامة بعدم تجاوزها 0.05 % من القيمة السوقية للوحدة، يدفعها حا

■ اجتماع مرتقب بين الحكومة ولجنة الإسكان لحل أزمة التوسعات العمرانية بالبناء الموحد



■ تخفيض الغرامة إلى 0.05 % من قيمة الوحدة





ياسمين فواز

انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، عقب حسم قيمة الغرامة بعدم تجاوزها 0.05 % من القيمة السوقية للوحدة، يدفعها حائزها الأخير.

وأوصى النواب بضرورة تشكيل لجنة رئيسية فى كل محافظة، تضم مجموعة من المكاتب الاستشارية، والجامعات، والجهات البحثية، بهدف حصر المخالفات بناء على طلب من أصحابها، ووفقا لشروط القانون سيتم البت سريعاً بعد نزول لجان المعاينة للموقع.

وكانت اللجنة قد شهدت خلافات حادة بسبب مقترح الحكومة بتحديد %25 من سعر الوحدة غرامة حال التصالح، واستهدفت اللجنة من التخفيض ضمان عدم المغالاة، وتشجيع المخالفين على التصالح.

ووفقا للنائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان فى تصريحات لـ«المال»، فقد راعت اللجنة مبدأ العدالة فى تحديد قيمة الغرامة، بحيث لا تتعدى 100 جنيه للمتر بالأماكن الشعبية، وتصل إلى 500 جنيه للمتر كحد أقصى بالمناطق المتميزة، مثل مصر الجديدة، والزمالك، والمدن الجديدة، وأوضح أن سداد الحائز الأخير للغرامة يستهدف القضاء على أى تحايل تم فى تسجيل العقارات، والوحدات المخالفة.

وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن الحكومة لن تحاول رفع الغرامة، لتجنب المغالاة التى حدثت عند تقدير مخالفات واضعى اليد على أرضى الدولة بالقانون 144 لسنة 2017، ما نتج عنه العزوف عن التقنين.

وأوضح أن مشروع القانون حدد عدة شروط للتصالح مع المخالفين، أبرزها السلامة الإنشائية، وعدم التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً، إلى جانب تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أوتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، أوالمملوكة للدولة، أوالأراضى الزراعية.

وكشف أن الغرامة ستحددها لجنة تقييم عقارى، تضم خبراء عقاريين معتمدين رسمياً، لحل مشكلة قلة عدد المثمنين، مضيفاً أن اللائحة التنفيذية ستحدد الإطار العام للقانون، لأنه ينص على تحصيل المخالفة وفقا للقيمة السوقية، دون وضع معايير محددة، ولفت إلى أن عدد الوحدات المخالفة يقترب من 20 مليون وحدة.

وشدد على أنه من المقرر تطبيق القانون لمدة 3-7 أشهر، يعقبه تطبيق مشروع قانون البناء الموحد الذى يرفض التصالح نهائياً.

فى سياق متصل، تعقد لجنة الإسكان اجتماعا السبت القادم، مع وزير الإسكان، والزراعة، والتخطيط العمرانى، والتنمية المحلية، بغرض حل أزمة التخطيط العمرانى بمشروع قانون البناء الموحد.

وطالبت اللجنة الجهات الأربع، بعرض التوسعات العمرانية الجديدة التى لم يتم تفعيلها بسبب ثورة 2011، وإلزام التنمية المحلية، والزراعة بتطبيقه، خاصة بالقرى والنجوع، لتجنب أى تعارض مع الدستور فيما يخص الحفاظ على الرقعة الزراعية.