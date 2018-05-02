البرلمان يحسم المواد الخلافية بقانون أوبر وكريم

ياسمين فواز



انتهت اللجنة البرلمانية المشكلة لحسم المواد الخلافية بمشروع قانون النقل البرى باستخدام التكنولوجيا والمعروف إعلاميا بأوبر وكريم من حسم المواد الخلافية بمشروع القانون عقب اجتماع مغلق أمس الثلاثاء.



من جانبه أكد النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء من مناقشة قانون النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي ينظم عمل الشركات الخاصة مثل أوبر وكريم.



وأشار في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن لجنة النقل توافقت تماما مع الحكومة على كافة المواد الخلافية خلال اجتماع اللجنة اليوم والذي تم عقده مغلقا، وذلك نظرا لحساسية الملف.



وأضاف عبدالواحد أن المواد التي كان عليها خلافا كانت المادتين التاسعة والعاشرة وأن الخلاف كان في أسلوب العرض الخاص بالقرارات التنفيذية والتنظيمية، وما إذا كان ذلك حق أصيل للوزير المختص أو بعد عرض الوزير والاعتماد من رئيس مجلس الوزراء.



وأكد أنه سيتم خلال أيام كتابة التقرير النهائي من قبل اللجنة، ورفعه لهيئة مكتب مجلس النواب.



وأضاف أنه بموجب التعديل الذي تم التوافق عليه اليوم في اجتماع اللجنة يكون نص المادة التاسعة المتعلقة بإتاحة المعلومات لجهات الأمن القومي.

و نص المادة التاسعة كالآتي: مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها وذلك على النحو الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي .

أما نص المادة العاشرة والتي تم التوافق عليها فنص على أنه مع مراعاة حكم المادة 9 من هذا القانون تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ علي سريتها وعدم اختراقها أو تلفها كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء وبعد العرض من الوزير المختص البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.