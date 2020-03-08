البرلمان يحذر نوابه من مخالفة القانون حفاظا على عضويتهم

حذر الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، أعضاء المجلس من مخالفة القانون مما يعرضهم لإسقاط العضوية من المجلس، قائلًا “عليكم أن تدركوا قيمة عضوية مجلس النواب”.

رئيس البرلمان : كلمة نائب كبيرة

وقال رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم الأحد ، “جميعكم تتلقون طلبات من دوائركم، إذا كان طلبًا قانونيًا فنعم له، أما إذا كان غير قانوني فلا”، مرددًا “كلمة نائب كبيرة”.

رفع حصانة نائب بتهمة الرشوة

جاء ذلك عقب موافقة النواب في الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الأحد، على الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب جمال الشويخ، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية فى القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وذلك لقيام النائب بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بقيمة 300 ألف جنيه، لاستعمال نفوذه كعضو في البرلمان فى التوسط لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لسرعة إنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالحهم.

وأرسل النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مذكرة النيابة العامة، فى القضية 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس النواب جمال إبراهيم سيد محمد أحمد لاتهامه فى واقعة الرشوة المؤثمة بنصوص مواد الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

ووفقا لنص المادة 113 من الدستور: “فإنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجناح إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس”.