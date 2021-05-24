البرلمان يتوافق مع الحكومة على إعفاء أموال صندوق الوقف الخيري من الضريبة المضافة

وزير الاوقاف: إصدار كتاب دوري بالاتفاق مع المالية بعدم خضوع التعامل باموال صندوق الوقف الخيري في اذون الخزانه غير خاضع للارباح الرأسمالية

توافقت الجلسة العامة في البرلمان مع الحكومة بشأن إضافة عبارة تنص صراحة علي إعفاء أموال صندوق الوقف الخيري من ضريبة القيمة المضافة ضمن نص المادة 10 من مشروع قانون “صندوق الوقف الخيري” .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة والدكتور رمضان صديق ممثل وزارة المالية لمناقشة مشروع قانون “صندوق الوقف الخيري”.

وتنص المادة 10 من مشروع القانون مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (182) لسنة 2020 تعفى أموال وعوائد الصندوق من أي مبالغ تفرضها الدولة بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات التي تفرض مستقبلا ، من الضرائب والرسوم في أية قوانين أو لوائح أو قرارات تصدرها الدولة بصفة عامة.

وشهدت الجلسة العامة تقدم النائب محمد الفيومي عضو البرلمان بمقترح لتضمين نص واضح لإعفاء أموال الصندوق من ضريبة القيمة المضافة .

وأيده في طلبه الدكتور رمضان صديق ممثل وزارة المالية ، مؤكدا أن نص المادة 29 من قانون الضريبة علي الدخل نص علي أنه لا يجوز منح أي اعفاء على ضريبة القيمة المضافة بأي قانون الا بالنص عليه صراحة بأي قانون .

وأعلنت الجلسة العامة في البرلمان موافقتها علي المقترح بإضافته إلى نص المادة بعدم خضوع أموال صندوق الوقف الخيري لضريبة القيمة المضافة .

وجه النائب محمد أبو العينين وكيل البرلمان سؤلا للحكومة حول مدي خضوع تبرعات الشركات أو الأشخاص بأراضي لصندوق الوقف الخيري لضريبة التصرفات العقارية ، و أجاب رمضان صديق ممثل وزارة المالية مؤكدا انها غير خاضعة للضريبة وفقا لنص المادة 42 لسنة 2005

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة العاشرة من قانون صندوق الوقف الخيري حيث سأل أبو العينين هل تخضع أصول هيئة الأوقاف حال بيعها لضريبة.

وأجاب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، قائلا ” كل اصل يباع يتحول الي ما يسمى ” حال البدل ” و لا يجوز لاحد التصرف فيه الا ان يعاد للأصل أو يستثمر لتحقيق قيم أعلى من الأصل .

وعقب وكيل المجلس، قائلا: “أريد اثبات الامر في المضبطة ” وهنا علق رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي قائلا: “كافة المناقشات مثبتة في المضبطة وأعلن النائب محمد أبو العينين موافقته على مقترح النائب محمد الفيومي بشأن النص صراحة على إعفاء أموال الصندوق من ضريبة القيمة المضافة و ذلك اعمالا بنص المادة 29 من قانون الضريبة على القيمة المضافة”.

يشار الي تاكيد وزير الأوقاف إصدار كتاب دوري بالاتفاق مع المالية بعدم خضوع التعامل بأموال صندوق الوقف الخيري في اذون الخزانه غير خاضع للأرباح الرأسمالية.