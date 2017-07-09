البرلمان يتلقى خطاب الرئيس بفض دور الانعقاد الثانى

تلقى مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، خطاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن قراره الصادر برقم 202 لسنة 2017 بفض دور الانعقاد الثانى للبرلمان.

ويتضمن القرار مادة واحدة، بشأن فض دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2017، وتضمنت المادة الثانية نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

حصلت “المال” على نسخة من قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب الخميس الماضي الموافق السادس من يوليو .