البرلمان يتفق مع «أوبر وكريم» على تحديث خريطة شوارع القاهرة

- «النواب» ينهى الجدل حول الشركتينياسمين فواز ومدحت إسماعيل وسمية كماليصوت مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من هيئة مكتب لجان الاتصالات، والدفاع والأمن القومى، والنقل والمواصلات، والاقتصادية، على مشروع قانون النقل البرى باستخدام التكنولوجيا،

– «النواب» ينهى الجدل حول الشركتين



ياسمين فواز ومدحت إسماعيل وسمية كمال

يصوت مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من هيئة مكتب لجان الاتصالات، والدفاع والأمن القومى، والنقل والمواصلات، والاقتصادية، على مشروع قانون النقل البرى باستخدام التكنولوجيا، المعروف إعلاميا بـقانون «أوبر وكريم، عقب الانتهاء من المواد الخلافية بمشروع القانون.

وكشف النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، عن موافقة الأخيرة على تعديلات الحكومة على نسخة مشروع القانون، والتى راعت التوافق مع أحكام الدستور، واحترام الحياة الخاصة للمواطنين.

وأوضح لـ «المال» أن اللجنة حسمت الجدل المثار بشأن المادتين ٩ و ١٠ من مشروع القانون، المتعلقة بإتاحة المعلومات لجهات الأمن القومى، وتنص الأولى على إتاحة الشركات والتابعين لها، لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها جميع البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية، من معدات ونظم وبرامج تتيح لها ممارسة اختصاصاتها، وفقا للقانون، على النحو الذى يحدده رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومى، مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور.

بينما ألزمت المادة العاشرة، الشركات المرخص لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، علاوة على حفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة 180يوما متصلة، واتاحتها لجهات الأمن القومى، أو لأى جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء وبعد العرض من الوزير المختص البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها، مع مراعاة نص المادة التاسعة.

ودعا وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشركات المصرية لإطلاق تطبيقات مشابهة لأوبر وكريم، بعقول ورؤس أموال وطنية.

ولفت مصدر مسئول لدى شركة كريم، إلى عقد الشركة اجتماع عاجل أمس السبت لبحث تداعيات إقرار القانون، دون إجراء تعديلات على المادتين 9 و10، كما طالبت الشركات العاملة بالقطاع، ولم يتسن لـ «المال» الحصول على نتائج الاجتماع حتى مثول الجريدة للطبع.

على صعيد أخر، علمت «المال» من مصادر مطلعة – رفضت الكشف عن اسمائها – أن لجنتى النقل والمواصلات والاتصالات بمجلس النواب، اتفقتا مؤخرا مع الشركتين على تحديث خريطة شوارع محافظة القاهرة على محرك البحث «جوجل»، عقب إقرار القانون الجديد.

وأضافت أن معظم شوارع القاهرة ليست مسجلة على محرك البحث بشكل دقيق، الأمر الذى يتطلب تحديثها، نظراً لزيادة عدد السيارات المتوقع أن تعمل عقب تقنين وضع الشركتين، لافتة إلى أن عملية التحديث تتضمن وضع اسم الشارع كاملاً، وتحديد الموقع الجغرافى، وربطها بتكنولوجيا التتبع الآلى «GPS«.

كما أشارت إلى أن اللجنة ستناقش الاتفاق المزمع الإعلان عنه قريباً بشكل تفصيلى، مع ممثلى الشركتان خلال اجتماع من المقرر عقده أواخر الشهر الجارى على أقصى تقدير، متوقعة أن تستغرق عملية التحديث عام على أقصى تقدير نتيجة لعدد السيارات المصرية العاملة تحت منصة «أوبر وكريم»، البالغة وفقاً لأخر حصر 200 ألف سيارة.

وأوضحت المصادر، أنه تم الاتفاق على أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون مرنة، تجنبا لحدوث تعديلات عليها بشكل مستمر، بحيث تشمل نسب بالرسوم، وليس قيمة محددة، فضلاً عن وضع الشركة القانونى، وعلاقة العاملين تحت مظلتها، إلى جانب ألية تحصيل الضرائب.

وقال الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بالمجلس، إن أخر اجتماع عقدته اللجنة مع ممثلى الشركة منذ 3 أسابيع، فى إطار مناقشة إعداد القانون، تم الاتفاق خلاله على عدد من الأمور، منها ضرورة صدور قانون ينظم الخدمة ويقنن وضعها الحالى، ويحدد مستواها المقدم للمواطن، باعتباره عنصر رئيسى فى المنظومة، خاصة بعد أن أصبحت الخدمة محورا رئيسيا وجزء مهم فى عملية النقل بشكل عام.

وأضاف خلال كلمته فى ورشة عمل نظمتها كلية القانون بالجامعة البريطانية، بعنوان «الاقتصاد التشاركي»، أن عدد السيارات العاملة تحت منصة الشركتين يصل حالياً إلى 200 ألف سيارة، بمتوسط 3 رحلات يوميا لكل منها، مضيفاً أن الخدمة فى حد ذاتها لها تأثير وقد يتم استغلالها سياسيا فى المستقبل، عبر إجبار الدولة على الخضوع لأمر معين، أو العدول عن قرار ما.

وتابع: متوسط عدد المنقولين من خلال سيارات أوبر وكريم، يصل إلى نصف مليون مواطن، الأمر الذى يستلزم تأسيس جهاز يشرف عليهما، ويكون لديه بدائل حال توقفهما، وقال: نعانى فى الوقت الحالى من تعدد أجهزة النقل، وتبعيتها للجهات الحكومية، فجزء منها ولايته لمحافظة القاهرة، ممثلة بهيئة النقل العام، وأخرى تابعة لوزارة النقل، وفى نفس الوقت ليس لدى جهاز تنظم الاتصالات القدرة على الإشراف على الخدمة منفرداً.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، لإلى أن الدولة تسعى إلى تطبيق منظومة الشمول المالى، ووضع الشركتان بشكلهم الحالى يمثل مشكلة، ويمنع عملية التطبيق، فضلاً عن سرية البيانات، وخصوصية الركاب، وهذا الأمر يشكل خطرا كبيراً، ومن ثم فإن القانون ولائحتة التنفيذية سيحددان حماية تلك البيانات، والجهات التى يمكنها الإطلاع عليها.

يذكر أن بارنى هارفورد، مدير العمليات العالمية بأوبر، كشف فى تصريحات سابقة لـ «المال» منذ أيام، عن استثمار 100 مليون دولار بمصر خلال 5 سنوات، بمركز خدمة العملاء بالقاهرة الجديدة، الذى افتتحته وزيرة الاستثمار، سحر نصر، أكتوبر الماضى، وتغطى خدمات الشركة نحو 15 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.