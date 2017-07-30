البرلمان يتدخل لحل أزمة أصحاب المدابغ مع مجلس الغرفة

أحمد اللاهونىقال محمد الخلقي عضو غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات المصرية: إن المهندس محمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب طالب أصحاب مدابغ الجلود بمجرى العيون بتشكيل لجنة تمثلهم لمقابلة محمد حربي رئيس الغرفة في مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل لمناقشة الأزمات التي يواجهها أصحاب الورش، و

أحمد اللاهونى

قال محمد الخلقي عضو غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات المصرية: إن المهندس محمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب طالب أصحاب مدابغ الجلود بمجرى العيون بتشكيل لجنة تمثلهم لمقابلة محمد حربي رئيس الغرفة في مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل لمناقشة الأزمات التي يواجهها أصحاب الورش، وبحث الحلول التي ترضيهم، وتعيد لهم حقوقهم في عمليات النقل للروبيكي قبل إجراءات سحب الثقة من مجلس الغرفة.

وأضاف الخلقي أنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأكد فيه حضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية للاجتماع المزمع انعقاده يوم الأربعاء لبحث كل المشاكل، والأزمات التي تواجه عمليات النقل.

من جهته، قال غريب الفاوي عضو لجنة الحصر بمدابغ مجري العيون من 2006 -2013 ان مستأجرى مجرى العيون سيرفعون قضية جماعية ضد مسئولى وزارة الصناعة، لعدم تخصيص ورش لهم بمدينة الجلود فى الروبيكي، مشيرا إلى أنهم تواصلوا مع الجهات المعنية لحل المشكلة بطريق ودية لكن جميع المحاولات باء بالفشل.

وطالب خلال مؤتمر أصحاب ورش مجري العيون لسحب الثقة من مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود برئاسة محمد حربي، المنعقد اليوم، بنك ناصر الاجتماعي بمنح “العربجية” الذين يقومون بنقل الجلود بين الورش المختلفة، سيارات نقل صغيرة بالتقسيط وبفوائد ميسرة حتى يستطيعون مواكبة التطور.

وناشد الفاوي الرئيس السيسي بالتدخل سريعا للحفاظ على هذا القطاع وحصول أصحاب الورش والمدابغ الصغيرة على حقوقهم.