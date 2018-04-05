البرلمان يتحفظ على تعديلات قانون الرياضة

■ عامر: لن نمرر ما يتعارض مع الدستور.. وحطب: نسعى لتجنب المشكلات المستقبلية ياسمين فوازتواصل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مناقشة مشروع تعديلات اللجنة الأوليمبية على قانون الرياضة 71 لسنة 2017، وسط تحفظات على مدى توافقها مع القانون والدستور.وكشفت مصادر برلمانية لـ«المال&r

■ عامر: لن نمرر ما يتعارض مع الدستور.. وحطب: نسعى لتجنب المشكلات المستقبلية

ياسمين فواز

تواصل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مناقشة مشروع تعديلات اللجنة الأوليمبية على قانون الرياضة 71 لسنة 2017، وسط تحفظات على مدى توافقها مع القانون والدستور.

وكشفت مصادر برلمانية لـ«المال» أن المفاوضات بين اللجنتين تطرقت إلى أن التعديلات التى طلبتها «الأوليمبية»، تفتح الباب أمام التدخل الحكومى من جديد، بخلاف أنها تعنى عدم تنفيذ بنود القانون الذى تم العمل به يونيو الماضى.

ووفقا للنائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، فى تصريحات لـ «المال»، فإن الأخيرة مستمرة فى مناقشة التعديلات، وقال: لن نمرر تعديل ليس متوافقاً مع الدستور والقانون، ولن نتحيز لأى جهة.

كانت بوابة «المال» قد انفردت أمس الأول، بنشر نسخة من مشروع التعديلات، التى تتضمن المادة 68 مكرر فقط، وتنص على: «تعد الأحكام والأوامر النهائية الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، واجبة النفاذ، بمجرد توافر شروطها، وتطبق العقوبة المقررة فى المادة 123 من قانون العقوبات على كل من يمتنع عن تنفيذها، – فى إشارة إلى الحبس والعزل – مع عدم الإخلال بحق رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، بعد أخذ موافقتة مجلس إدارة المركز، بوقف كل من يمتنع عن تنفيذها عن نشاطه، فى أى من الهيئات الرياضية المصرية، وعلى النيابة العامة، والشرطة، اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ذلك».

كما نشرت رد مستشار لجنة الشباب والرياضة فى مذكرة رسمية إلى اللجنة الأوليمبية يفند فيها أسباب رفض تلك التعديلات.

وتضمنت التعديلات لأول مرة، الحالات التى يمكن فيه قبول دعوى بطلان تنفيذ احكام مركز التسوية، وهى: إذا كان موعد رفع دعوى البطلان مازال ساريًا، وإذا تعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره فى موضوع النزاع، وإذا تعارض مع النظام العام للجمهورية، وإذا شاب إعلان المحكوم البطلان.

وأكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، أن الأمر بيد البرلمان، مشيرا إلى أن الهدف هو تجنب حدوث مشكلات مستقبلاً.

وأكد ضياء الدرجلى، المستشار القانونى للجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، أن اللجنة أرجأت الاجتماع الذى كان مقرراً أمس الأربعاء، بسبب تعرض ممثلين بالجهات المعنية لظروف طارئة فى اللحظات الأخيرة.

ورفض رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، التعليق على تلك التعديلات مفضلا عدم الحديث فى الوقت الحالى.