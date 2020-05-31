البرلمان يتحدى «كورونا».. ويؤكد: عودة الجلسة العامة الأحد المقبل ولا نية للتأجيل

«تضامن النواب» تعقد سلسلة من الاجتماعات بدءا من الغد وحتى الخميس

اعلن البرلمان عقد جلساته العامة في موعدها المقرر لها الأحد المقبل، دون تأجيل وفقا لما صرح به الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، اليوم الأحد، رغم تأكد إصابة 5 نواب بفيروس كورونا المستجد .

وأكد المتحدث الرسمي باسم البرلمان ، أن إصابة 5 نواب بالفيروس أمر طبيعي؛ نظرًا لوجود النواب بين المواطنين لبحث مشكلاتهم والقيام بدورهم خلال تلك الأزمة التي تواجه البلاد .

يأتي ذلك عقب تسجيل البرلمان الحالة الخامسة ضمن صفوف نوابه بفيروس كورونا المستجد ، وفقا لما أعلنته الأمانة العامة بالمجلس اليوم الأحد ، بالتزامن مع إصرار لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبى، عقد سلسلة من الاجتماعات على مدار الأسبوع الجارى، بدءًا من غد الإثنين حتى الخميس، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، في القطاعات المختلفة التي تتعلق بعمل اللجنة.

نائبة في البرلمان : الأجندة التشريعية السبب لعدم التأجيل

من جانبها ، أكدت النائبة ميرفت إليكسان عضوة البرلمان في تصريحات لـ”المال ” أن الأجندة التشريعية للمجلس هي السبب وراء عقد جلسات البرلمان واجتماعات لجانه لأهميتها .

وأضافت أن البرلمان ملزم بإنهاء عدة تشريعات هامة على رأسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021 قبل نهاية يونيو المقبل .

وأعلن المستشار محمود فوزى أمين عام البرلمان، أنه عملا بمبادئ الشفافية فإن النائب عيد هيكل عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بالقاهرة، وبعد شعوره ببعض الأعراض التنفسية، أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وثبتت إيجابية اصابته بالفيروس، وهو حاليا فى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة وحالته الصحية مستقرة.

كما كشف الأمين العام في البرلمان عن إصابة النائب هشام مجدي عن محافظة بني سويف بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الحالات إلى خمسة حالات .

وقال فوزي في تصريحات للمحررين البرلمانيين إن النائب هشام مجدي تم أخذ مسحة منه لأنه يعاني من بعض الأعراض التنفسية ولكن نتيجة المسحة لم تظهر بعد.

وأهابت الأمانة العامة في البرلمان بالصحفيين والمحررين البرلمانيين استقاء المعلومات من الأمانة العامة مباشرة والتى لا تألو جهدا فى التواصل مع الصحفيين.

وأعلنت مصادر في البرلمان، أمس السبت، عن إصابة النائبة نشوى الديب نائبة إمبابة بمحافظة الجيزة بفيروس كورونا، وتم حجزها بأحد مستشفيات العزل بالجيزة، بالإضافة إلى النائب عمرو وطنى عن الزاوية الحمراء والشرابية الذى تم عزله بأحد المستشفيات الخاصة في الدقي، عقب تأكد إصابته بالفيروس وتعرضه للإغماء.

يشار إلى أن الحالة الصحية للنائب عمر وطنى، عضو مجلس النواب عن دائرة الزاوية والشرابية بمحافظة القاهرة، والذى ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، مٌستقرة.

كما يخضع وطني للعزل بإحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة القاهرة، وتجرى له التحاليل والفحوصات اللازمة، ويحظى بالعناية الطبية المطلوبة.

ذعر في البرلمان عقب ارتفاع الحالات المصابة إلى 5

وانتاب أعضاء البرلمان خاصة كبار السن منهم حالة من الذعر والتوتر عقب ارتفاع حالات الإصابة داخل المجلس إلى 5 حالات، مؤكدين تخوفهم من التعرض للإصابة حال حضور اجتماعات المجلس والجلسة العامة المقرر عودتها الأسبوع المقبل.

وأعلنت النائبة أمال رزق الله نائبة الإسماعيلية عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إصابة كلا من النائبة نشوي الديب، والزميل النائب عمرو وطني داعية الله أن يتمم شفاءهما من فيروس كورونا.

وتعد النائبة نشوي الديب ثالث إصابة بين أعضاء البرلمان بفيروس كورونا المستجد.

كما تعد الدكتورة شيرين فراج أول إصابة بين نواب البرلمان، بالإضافة إلى إعلان النائبة هالة أبو السعد عزل نفسها وأسرتها 15 يوما بعد إصابة حارس العقار الذي تقيم فيه.

واتخذ البرلمان عددا من الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا ومنها تعليق جميع الزيارات الخاصة بنشر الثقافة البرلمانية سواء كان الزائرين من طلاب الجامعات أو المدارس أو عموم المواطنين، إلى مقر مجلس النواب لحين إشعار آخر، وإعفاء إعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول من بوابات المجلس.