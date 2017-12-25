البرلمان يتجاهل مطالب خفض فترة توريد فائض وكالة الفضاء

ياسمين فوازتجاهل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة -اليوم الإثنين- مطالب تعديل عدد من الأعضاء، لنص المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، التى تتضمن منح الوكالة 7 سنوات للبدء في توريد فائضها إلى الموازنة العامة للدولة، وخفضها إلى 5 سنوات فقط.وتنص الماد

ياسمين فواز

تجاهل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة -اليوم الإثنين- مطالب تعديل عدد من الأعضاء، لنص المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، التى تتضمن منح الوكالة 7 سنوات للبدء في توريد فائضها إلى الموازنة العامة للدولة، وخفضها إلى 5 سنوات فقط.

وتنص المادة على أن تكون للوكالة موازنة مستقلة يجري إعدادها، وفقاً لقواعد إعداد الموازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، وتتولى الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.

وتمنح الوكالة، مهلة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون من منع توريد فائض الوكالة إلى الموازنة العامة للدولة.

وقال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية، إن فترة 7 سنوات طويلة للغاية وستتسبب فى أعباء مالية كبيرة، مطالبًا بتخفيضها إلى المدة إلى 5 سنوات.

واتفق معه النائب عبدالمنعم العلمي، الذي وجه سؤالاً للحكومة عن مدى الجدوى الاقتصادية من إنشاء وكالة الفضاء؟.

من جانبه، قال خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، إن تكلفة تصنيع القمر الصناعى تصل إلى 3 ملايين جنيه فقط، مؤكدًا أن القمر الصناعى صناعة مصرية كاملة، الذي سينعكس على تسويق مثل تلك الأقمار.

وأكد خلال الجلسة العامة بمجلس النواب أن الجدوى الاقتصادية لإطلاق القمر الصناعى ستحقق عائدًا كبيرًا، لاسيما أن مصر ستصدر تلك التكنولوجيا للخارج.