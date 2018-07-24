البرلمان يبحث اتفاقية قرض بقيمة 530 مليون دولار لتطوير الرعاية الصحية

ياسمين فوازأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 829 لسنة 2018 والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 يوليو 2018 بشأن اتفاقية قرض بقيمة 530 مليون دولار لتطوير الرعاية الصحية بين الحكومة والبنك الدولى لإعادة الإعمار، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.كما أحال

ياسمين فواز

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 829 لسنة 2018 والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 يوليو 2018 بشأن اتفاقية قرض بقيمة 530 مليون دولار لتطوير الرعاية الصحية بين الحكومة والبنك الدولى لإعادة الإعمار، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

كما أحال أيضا خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر افندى، ومشروع آخر بشأن ايلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة، للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأحال مشروع قانون مقدم من النائبة رشا رمضان، بشأن المجلس القومى للأسرة والسكان، للجنة التضامن الاجتماعى.

وخلال الجلسة العامة أيضا أعلن الدكتور على عبد العال، موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على اتفاقية القرض الخاصة بتطوير الرعاية الصحية، وأنها جاءت متفقة لنص الدستور والقانون، وبناء عليه تمت إحالتها للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب.

