البرلمان يؤجل مناقشة تعريفات مشروع قانون الري لجلسة لاحقة

قرر المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس البرلمان، مناقشة عدد من التعريفات الواردة بالمادة الأولى بمشروع قانون الموارد المائية والرى، والمتعلقة بحد حرم النهر والمنطقة المقيدة، لجلسة لاحقة.

وقال رئيس البرلمان :”هذه مسائل دقيقة والتأني فى المسائل الدقيقة أمر مطلوب ولن نستعجل الأمور”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان ، اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى، المقدم من الحكومة.

وشهدت الجلسة العامة مناقشات واسعة ، بين النواب والحكومة، بشأن تعريف حد حرم النهر والذى وفقا لما نص عليه المشروع، يمتد ختى 80 مترا خارج خطى التهذيب من جانبى النهر، حيث اعترض عدد من النواب على تلك المسافة المحددة بحرم النهر، مطالبين بتخفيض مسافة ذلك الحد، ومن بينهم النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مطالبا بأن تكون تلك المسافة 50 مترا.

إلا أن الحكومة ممثلة في الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى ، تمسك بما جاء فى نص التعريف، حتى تتمكن الوزارة من مواجهة أى كوارث قد تحدث، مستشهدا بما حدث من قبل فى أزمة السيول بمناطق جنوب سيناء وشرم الشيخ، وحذر من تكرار أى أحداث مشابهة.

وطالب أشرف رشاد رئيس الأغلبية في البرلمان ، بضرورة توضيح والتزام وزارة الرى بإصدار تراخيص للمنشآت التى يمكن أن تقام بتلك المساحة.

وجاء تعريف حد حرم النهر فى مشروع القانون كالتالى:

1- يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 مترا خارج خطي التهذيب من جانبي النهر وأيضًا حتى 80 مترا من خط التهذيب في الجزر وذلك في الحبس من خلف خزان أسوان وحتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمدة فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.

2- وتحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلومترات خارج خط كنتور (182,00) من جوانب البحيرة والجزر والأخوار.

3- وتحدد منطقة حرم منخفضات توشكي (حوض منخفضات توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (170,00).

4- وحرم قناة مفيض توشكى (حوض قناة مفيض توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (182,00).

5- وحد حرم الحبس بين السد العالي وخزان أسوان بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (123,00).

6- وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 150 مترا خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة، و500 متر خلف القنطرة.

كما جاء نص تعريف المنطقة المقيدة بمشروع القانون كالتالى:

هى المنطقة غير المسموح فيها إجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بترخيص من الوزارة وهى المناطق الآتية:

1. المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 مترا و80 مترا عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.

2. بحيرة ناصر من مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00) من البرين وحتى مسافة ثلاثة كيلومترات من خط كنتور (182,00) من البرين.

3. منخفضات توشكى من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (170,00) من البرين.

4. مفيض توشكى من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (182,00) من البرين.