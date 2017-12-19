البرلمان يؤجل الموافقة على قانون السجون

للجلسة المقبلةياسمين فوازوافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، وذلك فى مجموعه، على أن تتم الموافقة النهائية عليه فى الجلسة المقبلة لإطلاع بعض الجهات ذات الصلة عليه.وينص التعديل الذى تم إرسال

للجلسة المقبلة

ياسمين فواز

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، وذلك فى مجموعه، على أن تتم الموافقة النهائية عليه فى الجلسة المقبلة لإطلاع بعض الجهات ذات الصلة عليه.

وينص التعديل الذى تم إرساله لمجلس النواب بتوقيع القائم بأعمال رئيس الوزراء على أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون بـ: “يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل”.