البرلمان يؤجل الموافقة النهائية علي قانون أوبر وكريم لحسم المواد الخلافية

ياسمين فوازقرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال تأجيل المادة الخامسة من مشروع قانون المقدم من الحكومة والمتعلق بتقنين أوضاع شركات النقل المستخدمة لتكنولوجيا المعلومات "أوبر" و"كريم" وذلك للتداول بعد الخلاف على قيمة الحد الأقصى ١٠ ملايين جنيه لتراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص التي تسددها ا

ياسمين فواز

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال تأجيل المادة الخامسة من مشروع قانون المقدم من الحكومة والمتعلق بتقنين أوضاع شركات النقل المستخدمة لتكنولوجيا المعلومات “أوبر” و”كريم” وذلك للتداول بعد الخلاف على قيمة الحد الأقصى ١٠ ملايين جنيه لتراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص التي تسددها الشركة نقدا أو بأي وسيلة أخرى.

كما تم تأجيل المادة التاسعة التي تحتم مراعاة حرمة الحياة الخاصة وتلتزم الشركات بتوفير كافة بيانات والمعلومات لجهات الأمن القومي.

وتأجيل المادة العاشرة التي تنص على تأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة ١٨٠ يوما متصلة وأن تتيحها لجهات الأمن القومي عند الطلب.

