البرلمان: نتواصل مع سفراء الدول بمصر لتصحيح المفاهيم المغلوطة

ياسمين فواز

أكد النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك تخريبا ممنهجا من أطراف متعددة لضرب السياحة فى مصر ،مضيفا أن اللجنة تتواصل بشكل مستمر مع الخارجية المصرية وكل سفراء الدول داخل مصر لتصحيح المفاهيم المغلوطة وإزالة أى سوء فهم ناتج عن معلومات غير دقيقة.

وأشار الخولى فى تصريحاته لـ “المال” إلى أن البيان الصادر من الخارجية الأمريكية الأربعاء الماضى والذى حذرت أمريكا فيه رعاياها من السفر إلى مصر لاحتمال حدوث أعمال إرهابية استخدم ألفاظا غير حقيقية من شأنها إظهار مصر بصورة خاطئة.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أصدرت أمس تقريرها السنوى حول الإرهاب فى العالم، تناولت خلاله أبرز العمليات التى وقعت فى مصر خلال عام 2016، كما أصدرت بيانا دعت فيه رعاياها إلى “الأخذ فى الاعتبار مخاطر السفر إلى مصر، بسبب تهديدات الإرهاب وجماعات المعارضة السياسية العنيفة”.

وأضاف البيان الأمريكى: “إن عمليات إرهابية يمكن أن تقع فى أى مكان فى مصر، بما فى ذلك المدن الكبرى”.

ولفت إلى أن العلاقة الجيدة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومصر لا تعنى وقوف كل المؤسسات صانعة القرار بأمريكا مع مصر، مؤكدا ضرورة وجود تواصل أكبر مع تلك المؤسسات لإقناعها بتغيير موقفها ومساندة مصر فى حربها ضد الإرهاب.

كانت مصر قد أعربت عن استيائها من صياغة بيان الخارجية الأمريكية الخاص بتحديث إرشادات السفر، الذى حذر الرعايا الأمريكيين من السفر إلى مصر.

وقالت الخارجية المصرية، فى بيان لها أمس الأول إن البيان الأمريكى ورد فيه ذكر أحداث إرهابية وقعت منذ سنوات، “دون الإشارة إلى تاريخ حدوثها مما يعطى انطباعًا خاطئًا لمن يقرأ البيان، بأنه يشير إلى هجمات إرهابية حديثة”.

وأضافت الخارجية المصرية أن وزير الخارجية، سامح شكرى، كلف السفارة المصرية فى واشنطن بنقل رسالة استياء للخارجية الأمريكية بهذا الصدد.

وانتقد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، ما وصفه بتمييز البيان الأمريكى بين الجماعات الإرهابية وما يسمى “جماعات معارضة سياسية عنيفة “، وهو ما اعتبره تمييزًا غير مقبول، لأن “كل جماعة سياسية تستخدم العنف إرهابية” على حد تعبيره.