البرلمان: ميزانية المجلس لم تتحمل مليمًا من سفر الأعضاء إلى روسيا

ياسمين فواز قال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موازنة البرلمان لم تتحمل مليما واحدا من سفر أعضاء بالمجلس إلى روسيا لتشجيع المنتخب المصرى فى مباريات كأس العالم مع روسيا اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن ما تردد عن غير ذلك لا أساس له من الصحة. وكانت صفحات على مواقع التواصل ال

ياسمين فواز

قال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موازنة البرلمان لم تتحمل مليما واحدا من سفر أعضاء بالمجلس إلى روسيا لتشجيع المنتخب المصرى فى مباريات كأس العالم مع روسيا اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن ما تردد عن غير ذلك لا أساس له من الصحة.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى قد نشرت أن عددا كبيرا من النواب سافروا إلى روسيا لتشجيع المنتخب بتكلفة مالية كبيرة على نفقة البرلمان.

وأشار الفقى فى تصريحاته لـ”المال” إلى أن أعضاء المجلس هم حماة المال العام ودورهم الرئيسي هو التشريع، مضيفا أن عدد النواب الذين سافروا الى روسيا يتراوح ما بين 30-40 نائبا، تكفلوا بتكاليف السفر على نفقتهم الشخصية ولا شأن للبرلمان بذلك.

وتبلغ موازنة مجلس النواب للعام المالى 2018 / 2019، مليارا و400 مليون جنيه، مقابل مليار و100 مليون جنيه عن العام المالى الحالى بزيادة نحو 300 مليون جنيه.