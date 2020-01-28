البرلمان: منظومة جديدة لجمع القمامة بطرق علمية قريبًا

انتهت حكومة مصطفي مدبولي، من إعداد منظومة جديدة لجمع القمامة بمحافظات مصر، تمهيدًا لتطبيقها العام الجاري ضمن خطة الدولة لمواجهة مشكلات الحالية.

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، أن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة منظومة نموذجية لجمع القمامة، تركز على أسس وأساليب علمية، لحل مشكلة القمامة التى تعانى منها كل محافظات مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، التي شهدت مطالب نيابية واسعة بإنهاء مشكلة القمامة والتصدي لانتشارها في الشوارع والطرق، ووضع آلية واضحة للجمع المنزلي.

انتقادات النواب لعدم وجود آلية لجمع القمامة

من جانبه، طالب النائب طارق السيد، بدعم مصانع تدوير القمامة والمخلفات بالإسكندرية، وتطبيق منظومة الجمع من المنازل ومنع إلقاء القمامة في الشوارع.

ودعا النائب صبحى الدالى لتخصيص قطعة أرض في البدرشين لإنشاء محطة لتدوير القمامة.

وطالب النائب عفيفي كامل، بمعرفة سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار القمامة في الإسكندرية وعدم تعميم منظومة الجمع من المنازل.

وسأل النائب حسين خاطر عن سياسة الحكومة بشأن توفير صناديق القمامة بالشوارع، خاصة بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن شركة النهضة محتكرة المنظومة ويوجد خلل، مطالبًا بتوفير المعدات اللازمة لجمع القمامة.

البرلمان: انتشار القمامة ورفع أسعار رسوم النظافة أزمة متكررة

ووجهت النائبة شيرين فراج كلامها لوزير التنمية المحلية، قائلة: “القمامة منتشرة في الشوارع ويتم استيراد مخلفات من الخارج والتلوث فى كل مكان، وكيف يتم رفع أسعار رسوم النظافة دون تحديد آلية لذلك”.

وقال النائب سعيد حساسين: “القمامة مغرقة الشوارع لايوجد مكان محدد لإلقاء القمامة التي نشاهدها، مضيفًا أتمنى الوزير يجى يفتح محطة كرداسة”.

وقال النائب محمد إسماعيل، القمامة في الشوارع العمومية وفى محافظة الجيزة بولاق الدكرور، وأرى أن الجمع المنزلى هو الحل الأمثل لمشكلة القمامة”.

ودعا اللواء مليجى فتوح لنقل مصنع تدوير القمامة في قرية كفور الرمل بقويسنا، لأنه يتسبب في انتشار الأمراض.

وأوضح: “مصنع تدوير القمامة في قرية كفور الرمل في المنوفية مصدر موت و100 ألف نسمة تعانى من الأمراضى، هذه رسالة حتى أخلى مسئوليتى أمام الله، المصنع موجود في وسط المساكن وسط الدلتا، وهناك ظهير صحراوى يمكن نقله فيه.