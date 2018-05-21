البرلمان: ملف الإيجار القديم بعد أكتوبر.. وجلسات استماع قبل إقراره

ياسمين فواز:استبعدت لجنة الإسكان بمجلس النواب إمكانية مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم قبل الإجازة البرلمانية التى تبدأ فى يوليو المقبل وتنتهى أول أكتوبر.ووفقا للنائب محمد عبدالوهاب، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان لم تتسلم اللجنة أى مشروعات قوانين فى هذا الشأن، لافتا إلى تكدس الأجندة التشريعية للم

ياسمين فواز:

استبعدت لجنة الإسكان بمجلس النواب إمكانية مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم قبل الإجازة البرلمانية التى تبدأ فى يوليو المقبل وتنتهى أول أكتوبر.

ووفقا للنائب محمد عبدالوهاب، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان لم تتسلم اللجنة أى مشروعات قوانين فى هذا الشأن، لافتا إلى تكدس الأجندة التشريعية للمجلس خلال دور الانعقاد الحالى.

وقال فى تصريحاته لـ«المال»، إن البرلمان يعكف حاليا على إنهاء مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2018/2019، ثم مشروع قانون التصالح مع المبانى المخالفة، مؤكدا أن مناقشة وإقرار قانون الايجار القديم ستكون خلال الدور البرلمانى المقبل، حال إحالته إلى اللجنة.

ونوه إلى حرص البرلمان على إصدار تشريع يعمل على خلق توازن بين المؤجر والمستأجر بحيث تتناسب قيمة الإيجار مع الأوضاع الحالية، وليس تحرير العقود بينهما كما يتخوف البعض، قائلا: «هذه مخاوف لا أساس لها.. وتحرير العقود أمر صعب تحقيقه».

ويبلغ عدد الشقق المغلقة بمصر 10 ملايين وحدة سكنية، منها 5 ملايين كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، كما يوجد مليون و260 ألف شقة سكنية بنظام الإيجار القديم ضمن هذه الوحدات، وفقًا لتقرير أرسله الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الى لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الجارى.

وقال النائب إسماعيل نصر الدين، مقدم مشروع قانون الإيجار القديم، إن لجنة الإسكان ستعقد جلسات حوار مجتمعى بشأن المشروع قبل البدء فى مناقشته، للوقوف على جميع الرؤى والمقترحات واستدعاء كل ذى شأن به، نافيا أن يكون القانون تمهيدًا لطرد أى مواطن من مسكنه فى أى حالة من الحالات.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت مؤخرا بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة «لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، دون أن تشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

وأكد النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن حكم الدستورية يعد إلزامًا لمجلس النواب بضرورة تعديل القانون، لافتاً إلى أنه سيتم إرجاء إصداره إلى دور الانعقاد المقبل لمناقشة ما يخص الوحدات السكنية والوصول إلى نقطة تلاقٍ بين المالك والمستأجر.