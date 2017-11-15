البرلمان: لن نمرر اتفاقية سد النهضة قبل ضمان حصة مصر المائية

ياسمين فواز: أكد النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة والتي وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس ٢٠١٥ مازالت قيد النقاش داخل المجلس حتي هذه اللحظة، مشددا علي أنه لن يتم تمرير الاتفاقية إلا بضمان حصة مصر المائية. كان قادة مصر وال

ياسمين فواز:

أكد النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة والتي وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس ٢٠١٥ مازالت قيد النقاش داخل المجلس حتي هذه اللحظة، مشددا علي أنه لن يتم تمرير الاتفاقية إلا بضمان حصة مصر المائية.

كان قادة مصر والسودان وإثيوبيا وقعوا في مارس ٢٠١٥ بالخرطوم، اتفاق إعلان مبادئ حول مشروع سد النهضة الإثيوبي، تقول فيه الدول الثلاث إنه أساس للوصول إلى اتفاقات تفصيلية حول استخدام مياه النيل في تحقيق مصالح مشتركة لها.

وبمقتضي الاتفاقية فإنه يتبدد قلق كل من مصر والسودان، من تأثر حصة البلدين من مياه نهر النيل نتيجة بناء السد، خاصة بعد تأكيد إثيوبيا إن الهدف الأساسي منه توليد الكهرباء، ويتضمن الاتفاق بين الدول الثلاث 10 مبادئ أساسية، تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، وتتسق والقواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الإفريقية في تصريحاته “المال” أن ذلك لن يتم إلا من خلال البرلمان الذي يلعب دورا في غاية الأهمية في هذه المرحلة التي تشهدها مصر حاليا، مضيفا أن اللجنة ناقشت وزير الرى والموارد المائية الأسبوع الماضي في تفاصيل المفاوضات مع إثيوبيا ووضع مصر المائي وما فيه من تحديات وعثرات.

وأشار أبو الخير إلي رغبة اللجنة في تصعيد الملف سواء علي المستوى السياسي وعلي مستوى وزراء الخارجية أو علي مستوى الرئاسة، لافتا إلي أن المفاوضات الرئاسية تكون أقوى، خاصة مع إشراك بعض المؤسسات الدولية والبرلمان والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة للتأكيد علي حق مصر وحصتها في المياه.

فيما أكد الدكتور السيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، ضرورة تحرك القيادة السياسية على المستوى الدولي لحل أزمة سد النهضة، وإعداد ملف فني لتقديمه لمجلس الأمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية، لوقف أعمال بناء السد، واتخاذ إجراءات ضد حكومة أديس أبابا، لتعنتها مع مصر في هذا الشأن، مشيرا إلي عقد اللجنة لاجتماع الأحد القادم؛ لمناقشة آخر تطورات ملف السد داخل اللجنة.

وتشمل اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة عدة مبادئ تعاون على أساس التفاهم المشترك والمنفعة المشتركة، وحسن النوايا وتحقيق المكاسب للجميع، وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.

وبمقتضي الاتفاقية فإن الدول وقعت على ما سمته “مبدأ التنمية”، والذي ينص علي أن الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة والمساهمة في التنمية الاقتصادية للدول الثلاث.

وثالث مبادئ الاتفاق عدم التسبب في ضرر لأي من الدول الثلاث، مع تعهد أي دولة تتسبب في ضرر لأخرى باتخاذ الإجراءات المناسبة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة التعويض إذا كان ذلك ممكنا.

واعتمدت مصر وإثيوبيا والسودان أيضا مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب للموارد المائية، ولضمان ذلك سوف تأخذ الدول الثلاث في الاعتبار معايير سكانية واجتماعية وجغرافية.

وأقرت الدول مبدأ التعاون في ملء وإدارة السد، بناء على المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الخبراء، الذي أعد خلال المراحل المختلفة للمشروع.

أما سادس مبادئ الاتفاق فهو “بناء الثقة”، وعلى أساسه سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة، واتفقت الأطراف الثلاثة على أهمية تبادل المعلومات والبيانات حول السد، وإجراء دراسات مشتركة “بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم”.

وتطرق المبدأ الثامن إلى “أمان السد”، حيث قدرت مصر والسودان الجهود التي بذلتها إثيوبيا حتى الآن لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد، كما اتفقوا على مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة، إذ ستتعاون الدول الثلاث على أساس السيادة المتساوية وحدة أقاليم كل منها، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والحماية المناسبة للنهر، أما آخر المبادئ فيتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات التي قد تحدث بسبب السد، من خلال المشاورات أو التفاوض “وفقا لمبدأ حسن النوايا”.

وكان مجلس الوزراء ناقش تقريرا عن سد النهضة في اجتماعه الأسبوعي اليوم.

