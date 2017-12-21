البرلمان: قرار الأمم المتحدة بشأن القدس صفعة لترامب

متابعات اعتبرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن تصويت 128 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يرفض تغيير وضع القدس وأي تصرف أو قرار أحادي بشأنها، يمثل تظاهرة سياسية عالمية ورسالة واضحة بأن ضمير العالم الحر ما زال واعيا ومؤيدا للحق والشرعية. وذكرت اللجنة- في بيان ل

متابعات

اعتبرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن تصويت 128 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يرفض تغيير وضع القدس وأي تصرف أو قرار أحادي بشأنها، يمثل تظاهرة سياسية عالمية ورسالة واضحة بأن ضمير العالم الحر ما زال واعيا ومؤيدا للحق والشرعية.

وذكرت اللجنة- في بيان لها يوم الخميس نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن موقف الدول الـ 128 تجاوز التأييد والتصويت إلى الكلمات القوية حول الحقوق الفلسطينية المشروعة وضرورة العمل على حل الدولتين واعتبار القرار الأمريكي هادما لعملية السلام برمتها. ونوهت اللجنة- في هذا الصدد- بكلمة مندوب فنزويلا ممثلا لدول عدم الانحياز رفائيل رميريس، والذي قال إن العالم ليس للبيع.

ووصفت اللجنة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه صفعة قوية لأمريكا ورئيسها دونالد ترامب الذي حاول استباق التصويت بتهديد أرعن ومتعالي عن قطع المساعدات عن الدول التي ستؤيد قرار الجمعية العامة.

وأضافت اللجنة “إن هذا القرار إذا كان يعد انتصارا للعروبة والإسلام وفلسطين والقدس فهو مجرد خطوة على الطريق تحتاج إلى البناء عليها والاستفادة من هذا الزخم السياسي الذي حدث اليوم فى قاعة الجمعية العامة وسبقه قرار عن نفس الجمعية بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وذلك في حشد التأييد والدعم الدولي نحو إعلان إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية”.