البرلمان: رفع أسعار الخدمات يحقق 7 مليارات جنيه

خالد بدر الدينأعلن ياسر عمر رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصرى اليوم الثلاثاء، أن مصر تتوقع تحصيل 7 مليارات جنيه (385.7 مليون دولار) من زيادة أسعار بعض الخدمات خلال السنة المالية 2017- 2018.وذكرت وكالة رويترز أن هذه الزيادة فى الإيرادات تأتى بعد أن أقرت لجنة الخطة والموازنة ليل الاث

خالد بدر الدين

أعلن ياسر عمر رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصرى اليوم الثلاثاء، أن مصر تتوقع تحصيل 7 مليارات جنيه (385.7 مليون دولار) من زيادة أسعار بعض الخدمات خلال السنة المالية 2017- 2018.

وذكرت وكالة رويترز أن هذه الزيادة فى الإيرادات تأتى بعد أن أقرت لجنة الخطة والموازنة ليل الاثنين تعديلات جديدة على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة والتى تتطلب موافقة الجلسة العامة فى مجلس النواب ثم إقرارها من رئيس الجمهورية ونشرها فى الجريدة الرسمية لبدء العمل بها.

وأضاف عمر فى اتصال هاتفى مع رويترز أن اللجنة وافقت على تعديل أسعار 27 خدمة منها تراخيص السيارات وجوازات السفر وتراخيص السلاح وخدمات المحمول وإقامة الأجانب.

وقال إن “اللجنة ألغت وخفضت عددا من الرسوم التي كانت مقترحة من الحكومة وخفضت الحصيلة من 8 إلى 7 مليارات جنيه وسيتم فرض رسم 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد و10 جنيهات على فواتير المحمول الشهرية.