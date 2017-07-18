البرلمان: رفع أسعار أوبر وكريم طبيعي .. سنراقب جودة الخدمة

ياسمين فواز أكد أعضاء لجنتي الاتصالات و النقل بمجلس النواب أن رفع كلا من شركتي اوبر وكريم اسعار خدماتهما المقدمة كان متوقعا بعد قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات .وأكدت الدكتورة ماريان عازر عضو مجلس النواب أن اعلان شركتي اوبر وكريم رفع أسعار خدماتها أمر طبيعي بسبب رفع أسعار البنزين ف

ياسمين فواز



أكد أعضاء لجنتي الاتصالات و النقل بمجلس النواب أن رفع كلا من شركتي اوبر وكريم اسعار خدماتهما المقدمة كان متوقعا بعد قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات .

وأكدت الدكتورة ماريان عازر عضو مجلس النواب أن اعلان شركتي اوبر وكريم رفع أسعار خدماتها أمر طبيعي بسبب رفع أسعار البنزين في الفترة الأخيرة ،مضيفة أن مراقبة جودة الخدمة ضرورى لقياس مدى ملائمة مع الاسعار المقررة .

وقالت عازر في تصريحات لـ ” المال ” : من لديه شكوى من سوء الخدمة فليتواصل مع لجنة الاتصالات بمجلس النواب ..والتي تقوم بالتنسيق مع الشركتين لحلها “، مشددة علي ضرورة أن تكون الشكوى ذات معايير واضحة .

ولفتت الى أن التعامل مع شركتي اوبر وكريم يتم بشكل ودى لحين ارسال الحكومة لمشروع قانون تقنين أوضاع الشركتين والمقرر مناقشته في دور الانعقاد المقبل.

فيما اكد النائب احمد رفعت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن اللجنة ستقوم بدعوة ممثلين عن الشركتين في دور الانعقاد المقبل لمناقشتهم في قرار رفع الأسعار ومدى ملائمته الخدمة المقدمة.

وأضاف النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن اوضاع الشركتين مخالف للقانون لعدم وجود سجل تجارى او رخصة لهما، مطالبا بوضع ضوابط لهم او معاملتهم بنهج المخالفين للقانون .

وكشف زين الدين لـ ” المال” عن أنه بصدد التقدم بطلب الي علي عبد العال رئيس المجلس لاستدعاء ممثلي الشركتين ومسائلتهم عن استغلال مستخدمى الخدمة، خاصة بعد تأخر الحكومة في ارسال قانون تقنين أوضاعهم .

وكانت جمعية مواطنون ضد الغلاء قد دشنت حملة أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعى لمقاطعة الشركتين بعد تلقى عدة شكاوى من المستهلكين بشأن طرق المحاسبة واستمرار العمل بأوقات الذورة حتى فى أيام الأجازات والعطلات الرسمية .

وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن الجمعية تفتح باب التفاوض مع الشركتين وفى حال عدم الاستجابة لمطالب المستهلكين سوف يتم تقديم بلاغ لجهاز حماية المستهلك لمخالفة الشركتين لنص المادة الثالثة من قانون حماية المستهلك والتى تنص على حق المستهلك فى إعلان السعر ومعرفته بهذا الإعلان وعدم تضليله بما يتنافى مع ما تعلنه الشركتين وما يطبق على أرض الواقع فعليا.