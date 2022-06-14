البرلمان الكويتي يوافق على 3000 دينار منحة لكل متقاعد

وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الثلاثاء على المداولتين الأولى والثانية لقانون يتم بموجبه صرف منحة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار (9774 دولارا) لكل شخص من أرباب المعاشات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” إن الموافقة، التي جاءت بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 38 عضوا، تضمنت أيضا إلزام الحكومة بدفع مبلغ لا يقل عن 500 مليون دينار من الخزانة العامة سنويا لسداد العجز الاكتوراي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، اعتبارا من أول أبريل نيسان ولحين سداد كامل العجز.

وخلال الجلسة، قال وزير المالية عبد الوهاب الرشيد إن هذه المنحة ستكلف مؤسسة التأمينات الاجتماعية 600 مليون دينار.

تحسن اقتصادي

قال التقرير الربعي الصادر عن بنك الكويت الوطني إنه، وعلى الرغم من الصدمات الجديدة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي بدءا من حرب أوكرانيا إلى عمليات الإغلاق المرتبطة بالجائحة في الصين، بدأ أداء الاقتصاد الكويتي وآفاق النمو المستقبلي في التحسن خلال الأشهر الأخيرة.

وكان لارتفاع أسعار النفط وتزايد إنتاجه، ووصول نمو الائتمان إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من 10 سنوات، واستمرار الطلب الاستهلاكي القوي، دور كبير في تعزيز تعافي القطاع غير النفطي بعد الجائحة.

ومن العوامل المهمة أيضا، رفع التدابير الاحترازية والقيود المحلية الخاصة باحتواء تفشي الجائحة مع شبه اختفاء الإعلان عن حالات الإصابة الجديدة تقريبا وسط انخفاض حاد في معدل الإصابات المؤكدة إلى أقل من مائة حالة يوميا.

من جهة أخرى، استفادت أوضاع المالية العامة بشكل ملحوظ من ارتفاع أسعار النفط، وقد تتمكن الحكومة هذا العام من تسجيل أول فائض مالي منذ عام 2014 والذي قد يصل إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي.