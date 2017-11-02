البرلمان العربي يُشكل لجنة لرفع اسم السودان من قوائم الإرهاب

وكالات:قرر البرلمان العربى تشكيل لجنة معنية بوضع خطة عمل لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وذلك برئاسة رئيس البرلمان الدكتور مشعل السلمي.وأكد "السلمي"، فى بيان مساء الأربعاء، أن تشكيل هذه اللجنة يأتى تأكيداً لدعم البرلمان العربى لدولة السودان ومساندتها لرفع اسمها من قائمة الدول الر

وكالات:

قرر البرلمان العربى تشكيل لجنة معنية بوضع خطة عمل لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وذلك برئاسة رئيس البرلمان الدكتور مشعل السلمي.

وأكد “السلمي”، فى بيان مساء الأربعاء، أن تشكيل هذه اللجنة يأتى تأكيداً لدعم البرلمان العربى لدولة السودان ومساندتها لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب وذلك لدورها الفاعل والمؤثر على الساحة العربية والإقليمية والدولية فى محاربة الإرهاب والجماعات والتنظيمات الإرهابية.

وأوضح أن السودان كانت فى مقدمة الدول التى انضمت للتحالف العسكرى الذى أنشأته المملكة العربية السعودية والذى انضمت له حتى الآن 41 دولة عربية وإسلامية، وعضو فى التحالف العربى لاسترداد الشرعية فى اليمن، منوها فى الوقت ذاته بما تقوم به السودان من مساهمة فاعلة فى تحقيق الأمن والسلم فى قارة إفريقيا خصوصاً فى دولة جنوب السودان.