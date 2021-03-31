البرلمان الروسي يعطي الضوء الأخضر لترشح بوتين فترتين إضافيتين

أقر البرلمان الروسي ( مجلس الاتحاد الروسي)، الأربعاء، مشروع قانون يمكّن الرئيس الحالي فلاديمير بوتين من الترشح لفترتين إضافيتين ابتداء من عام 2024.

البرلمان الروسي يوافق على مشروع القانون

وتمت الموافقة على مشروع القانون من جانب مجلس النواب بالبرلمان، مجلس الدوما، قبل أسبوع، حيث من المتوقع أن يوقع بوتين عليه قريبا ليصير قانونا.

وتم وضع مشروع قانون الانتخابات في أعقاب التعديلات الدستورية التي تم اعتمادها في استفتاء عام في يوليو 2020.

وينص أحد التعديلات الدستورية، البالغ عددها 206 تعديلات، على أن حد فترتين رئاسيتين ينطبق على رئيس الدولة الحالي، ولكن دون مراعاة فتراته السابقة.

وفي ضوء هذا التعديل، يمنح مشروع القانون بوتين إمكانية بدء رئاسته من الصفر في عام 2024 وتولي المنصب لفترتين أخريين حتى عام 2036.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.