البرلمان الدنماركي يقر قانون تجريم حرق القرآن الكريم

أقر البرلمان الدنماركي، اليوم، مشروع قانون يجرم حرق نسخ من القرآن الكريم في الأماكن العامة، على الرغم من انتقادات محلية قالت إن القانون يقوض الحريات الليبرالية التي ناضلوا لأجلها، وفقا لرويترز.

وكانت دولا إسلامية قد استنكرت مرارا تدنيس المصحف الشريف وحرق وإتلاف نسخ من القرآن على الملأ في الدنمارك والسويد.

وقالت الحكومة الدنماركية (ائتلافية وسطية) إن القواعد الجديدة لن يكون لها سوى تأثير هامشي على حرية التعبير، وأن انتقاد الدين بطرق أخرى يظل قانونيًا.

وقالت الحكومة إن مخالفة القانون الجديد ستؤدي إلى عقوبات بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين.