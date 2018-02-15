البرلمان التونسي يوافق على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي

متابعاتصادق مجلس النواب التونسي الليلة على مقترح تعيين مروان العباسي كمحافظ للبنك المركزي التونسي خلفا للمحافظ المستقيل الشاذلي العياري.ووفق ما أوردته وكالة سبوتنيك، صادق 137 نائبا على تعيين العباسي، مقابل اعتراض 15 نائبا وتحفظ خمسة أصوات.وجاء تصويت البرلمان بالثقة لمحافظ البنك المركزي الجديد،

متابعات

صادق مجلس النواب التونسي الليلة على مقترح تعيين مروان العباسي كمحافظ للبنك المركزي التونسي خلفا للمحافظ المستقيل الشاذلي العياري.

ووفق ما أوردته وكالة سبوتنيك، صادق 137 نائبا على تعيين العباسي، مقابل اعتراض 15 نائبا وتحفظ خمسة أصوات.

وجاء تصويت البرلمان بالثقة لمحافظ البنك المركزي الجديد، عقب قرار إحالة مقترح للتعيين العباسي من قبل الرئيس الباجي قايد السبسي و باقتراح من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

ويحمل المحافظ الجديد للبنك المركزي مروان العباسي درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس، كخبير لدى البنك الدولي مكلف بالملف الليبي منذ عام 2010، وعمل قبلها في 2008 كمنسق قطري لبرامج البنك الدولي في ليبيا.

وكان رئيس الحكومة قد بدأ في الثامن فبراير/ شباط الجاري إجراءات إعفاء محافظ البنك المركزي التونسي السابق الشاذلي العياري، قبل أن يقرر الأخير تقديم استقالته الليلة الماضية إلى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، لتجنب حجب الثقة عنه من قبل البرلمان.

وأكد العياري خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية بالبرلمان، أمس الأربعاء “نيته التخلي عن منصبه كمحافظ للبنك المركزي التونسي في كل الحالات حتى وإن رفض مجلس نواب الشعب اقتراح إقالته من قبل رئيس الحكومة”.

وقال العياري: “مهمتي انتهت لكن انتهت بمرارة لي ولكل كوادر البنك المركزي، وأتحمل مسؤوليتي كاملة أن كان هناك تقصير في عمل لجنة الرقابة والتحاليل المالية”.

وجاء قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد إعفاء المحافظ السابق الشاذلي العياري على خلفية قرار البرلمان الأوروبي ضمن قائمة أكثر الدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وإضافة إلى ذلك تعرض محافظ البنك المركزي لانتقادات حادة بشأن إخفاقه في تسيير احتياطي العملة، والحفاظ على معادل الدينار التونسي مقابل العملات الرئيسية.

وكان البرلمان الأوروبي قد صنف تونس ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعد مروان العباسي المحافظ الثالث عشر على رأس مؤسسة البنك المركزي التونسي منذ إحداثها في سنة 1958.

