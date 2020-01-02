البرلمان التركي يوافق على نشر قوات في ليبيا

وافق البرلمان التركي على مشروع قانون يسمح بنشر قوات في ليبيا.

جاء ذلك وفقا لما نشر في «سكاي نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل.

وصوت البرلمان التركي، اليوم الخميس، على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم ميليشيات طرابلس التي تحمي حكومة فايز السراج، وسط استهجان إقليمي ودولي من التدخل التركي في الشئون الليبية.

وعقد البرلمان التركي جلسة طارئة تمت الدعوة إليها في وقت لاحق اليوم، حيث صوت النواب على تفويض لإرسال ونشر قوات تركية في ليبيا لمدة عام واحد.

وحذرت دول عدة، لا سيما التي لها حدود مع ليبيا، من أن يتسبب التدخل التركي العسكري في ليبيا في تفاقم الصراع في البلاد، وزعزعة استقرار وأمن المنطقة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال الشهر الماضي، إن فايز السراج طلب منه إرسال قوات تركية إلى ليبيا، بعد أن وقعا على اتفاق عسكري يسمح لأنقرة بإرسال جنود وخبراء عسكريين إلى ليبيا.

وأثار الاتفاق، إلى جانب اتفاق آخر منفصل حول الحدود البحرية بين البلدين، غضبا في المنطقة وخارجها، ولم تكشف تفاصيل حول الانتشار العسكري التركي المحتمل.

ومن المنتظر أن يسمح مشروع القرار الذي اتخذه البرلمان التركي، للحكومة، بتحديد نطاق ومقدار وتوقيت إرسال قواتها في ليبيا.

وأوضح حزب “الشعب الجمهوري”، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، أنه سيصوت ضد مشروع القرار، قائلا إنه سوف يورط تركيا في صراع آخر ويجعلها طرفا في “سفك دماء المسلمين”.

ودعا الحزب حكومة أردوغان للبحث عن حل دبلوماسي في ليبيا، بيد أن حزب أردوغان الحاكم في تحالف مع حزب قومي ويملك الاثنان أصواتا كافية لتمرير المشروع.

ويخوض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر “معركة حاسمة” لتحرير مدينة طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.