البرلمان الباكستاني ينتخب المعارض شهباز شريف رئيسا للوزراء

انتخب البرلمان الباكستاني، اليوم الإثنين، زعيم المعارضة شهباز شريف رئيسا للوزراء، بعد التصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.

وحصل شهباز، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، الذي تولى منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، على 174 صوتا في الجمعية الوطنية المؤلفة من 342 عضوا.

ولم يحصل منافسه شاه محمود قريشي على أي صوت، حيث قاطع حزب خان الانتخابات.

ويشار إلى أن شهباز 70 عاما المتعافي من مرض السرطان، قد دخل مجال السياسية عام 1988، وشغل منصب رئيس وزراء إقليم البنجاب، الأكثر اكتظاظا بالسكان وذو الأهمية السياسية الكبيرة في باكستان.

وجاء تصويت البرلمان لاختيار رئيس وزراء جديد بعدما صوت لصالح حجب الثقة عن خان من خلال تصويت اقترحته المعارضة.

وأعلن حزب خان اليوم استقالته جماعيا من البرلمان، في خطوة قد تفاقم الازمة السياسية في البلاد.

وبعد انتخابه من قبل البرلمان ، قال شريف إن حكومته ستركز اهتمامها على تحقيق المصالحة في مجتمع بات مستقطبا جراء سياسات أسلافه ، وعلى إنعاش الاقتصاد المنهك.

وقال شريف في خطاب ألقاه بعد انتخابه “التحديات الاقتصادية ضخمة وينبغي علينا إيجاد السبيل للخروج من هذه المتاعب. ويتعين علينا بذل العرق والدم لاحياء الاقتصاد”.