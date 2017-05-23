البرلمان الأرجنتينى يصدق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور

قابيل: دخول الاتفاق حيز النفاذ.. ويسهم في انسياب حركة التجارة والاستثمارات مع دول التجمع محمد ريحان أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن البرلمان الأرجنتينى صدق على اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور، وبذلك تكتمل تصديقات…

قابيل: دخول الاتفاق حيز النفاذ.. ويسهم في انسياب حركة التجارة والاستثمارات مع دول التجمع

محمد ريحان

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن البرلمان الأرجنتينى صدق على اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور، وبذلك تكتمل تصديقات الدول الأعضاء في الميركسور، وهم البرازيل والأرجنتين والأوروجواي وبارجواي، بالإضافة إلى مصر، بعد أن تم التوقيع عليه في عام 2010.

وقال الوزير إن دخول الاتفاق حيز التنفيذ من شأنه أن يرتقي بحجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر ودول الميركسور، والتي تعد من أهم دول أمريكا الجنوبية، حيث يهدف الاتفاق أيضاً لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في دول أمريكا اللاتينية، والتي تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة، وتعد البرازيل إحدى القوى الاقتصادية الرئيسية في العالم.

وأشار إلى أن الهدف من هذا الاتفاق ليس فقط دفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع (والذي بلغ حوالي 3 مليارات دولار خلال 2016)، ولكن أيضا جذب الاستثمارات اللاتينية إلى مصر، خاصة في مجالات تكنولوجيا السلع الزراعية، والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، وأن تصبح مصر بوابة عبور لدول أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا، كما تكون تلك الدول معبرا للسلع المصرية لكافة أسواق أمريكا اللاتينية.

من جانبه أكد أحمد عنتر وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة ورئيس التمثيل التجاري ان الجهاز قد تلقى تقريراً من مكتب التمثيل التجاري في البرازيل (والذي يشرف على العلاقات التجارية مع دول أمريكا اللاتينية) يفيد بقيام البرلمان الارجنتيني بالتصديق على اتفاق منقطة التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور، وبذلك تكتمل تصديقات الدول الأعضاء في الميركسور، لافتاً الى ان هذا الاتفاق سيسهم في زيادة انسياب الصادرات المصرية الى أسواق أمريكا اللاتينية والتي تشمل حالياً منتجات الأسمدة والخضروات الطازجة والقطن والملابس الجاهزة والسجاد والرخام والجرانيت والمنتجات البلاستيكية والدوائية.