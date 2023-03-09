البرلمانية نورا علي تشارك وزير السياحة في فعاليات الجناح المصري ببورصة برلين

شاركت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ، برفقة وزير السياحة أحمد عيسى، في عدد من فعاليات الجناح المصري ببورصة برلين السياحية.

وتستمر فعاليات بورصة برلين خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 180 دولة حول العالم، لعرض الفرص السياحية وخلق فرص لشركات السياحة للتعبير عن ثقافتهم والفرص التي يقدمونها.

وشاركت النائبة في فعاليات لقاء الوزير وعبد الله بن طوق وزير الاقتصاد الإماراتي، ووفد من أعضاء البرلمان المغربي الذي يشارك به رئيس لجنة السياحة.

وشهدت اللقاءات بحث سبل التعاون المشترك في مجال السياحة والآثار، وعرض جهود مصر المقدمة في مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مجال الاستثمار السياحي.

كما شهدت بحث آليات التعاون وتسهيل حركة السياحة البينية، ومناقشة مقترح إعداد برنامج تنفيذي لتحقيق التعاون والتكامل السياحي، وإمكانية إطلاق برامج مشتركة لخلق منتج إقليمي ثري ومتنوع.

واستعرض الوزير والنائبة نورا علي خلال اللقاءات استراتيجية الدولة نحو تنمية السياحة، وأهدافها نحو تنمية وتطوير المنتج السياحي، وجهودها لتحسين مناخ الأعمال والبيئة الرقابية.

شارك في الحضور؛ عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، يمنى البحار مساعد وزير السياحة، محمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين.