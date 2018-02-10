البرلمانات العربية ترفض التدخل الإيراني فى شؤون الدول

متابعات رفض رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المجتمعون في المؤتمر الثالث للبرلمان العربى ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذى عقد يوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى القاهرة، التدخلات الإيرانية فى الشأن الداخلى للدول العربية، ودعمها للانقلابيين على الشرعية فى دولة اليم

متابعات

رفض رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المجتمعون في المؤتمر الثالث للبرلمان العربى ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذى عقد يوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى القاهرة، التدخلات الإيرانية فى الشأن الداخلى للدول العربية، ودعمها للانقلابيين على الشرعية فى دولة اليمن بالصواريخ الباليستية، التى تستهدف بها تأجيج الصراع بين أبناء الوطن الواحد.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أدان رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، التطاول على أمن المملكة العربية السعودية، وهي الجارة الأولى لليمن والأماكن الإسلامية المقدسة فى مكة والمدينة، التي تعد مقدسات إسلامية.

كما أدنت، كافة التدخلات فى الدول العربية بالأجندات الدينية المتطرفة، التى تستهدف النيل من أمنها واستقرارها ووحدة نسيجها الوطنى.