البركة يقترح توزيع أرباح نقدية ومجانية على المساهمين

وافق مجلس إدارة بنك البركة – مصر، على توزيع أرباح على المساهمين بواقع 20% من رأس المال المدفوع للبنك.

وقال – فى بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء – إن المجلس وافق على أن يتم توزيع هذه الزيادة فى صورة نقدية بواقع 1.05 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 190 مليون جنيه، تمثل 15% من رأس المال المدفوع.

وتابع البيان : ” كما سيتم توزيع الـ 5% المتبقية فى صورة أسهم مجانية على المساهمين، بواقع 0.05سهم مجانى لكل سهم قائم بإجمالى عدد 9.4 مليون سهم مجانى بالقيمة الاسمية البالغة 7 جنيهات للسهم، بقيمة إجمالية 63.3 مليون جنيه.

ومن المقرر زيادة رأسمال المصدر والمدفوع بعد التوزيع من 1.2 مليار جنيه، إلى 1.3 مليار بزيادة 63.3 مليون جنيه.

ومن المقرر دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع للنظر فى زيادة رأس المال المصدر، والمدفوع بتوزيع أسهم مجانية خلال أسبوع من موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات الزيادة.