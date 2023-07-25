«البركة» يشارك فى تدبير قرض بقيمة 1.2 مليار جنيه لأحد كيانات «المتجددة»

علمت «المال» من مصادر مصرفية مطلعة أن بنك البركة مصر يشارك فى تدبير قرض مشترك بقيمة 1.2 مليار جنيه لتمويل أحد الكيانات العاملة فى مجال الطاقة المتجددة.

وأضافت أن البنك الأهلى المصرى يتولى إدارة القرض فيما يشارك فيه نظيره «قناة السويس» وعدد آخر من المصارف العاملة فى السوق المحلية.

والقروض المشتركة هى تمويلات كبيرة الحجم نسبيًا، ويتم تنظيمها لصالح جهة أو مقترض معين بمشاركة مجموعة من البنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك بقيادة بنك معين يقوم بدور المُرتب وإدارته بالشكل الأمثل.

وأوضحت المصادر أن المحفظة التمويلية لبنك البركة تتوزع على عدد من القطاعات أبرزها الطاقة المتجددة، فيما يستحوذ «المقاولات» على نصيب الأسد منها، مشيرة إلى أن المصرف يستهدف تنويع محفظته.

وأكدت أن بنك البركة – مصر يتفاوض حاليًا مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية للحصول على تمويلات تمكنه من تعزيز توجهه إلى القطاعات المستهدفة.

وارتفعت محفظة الائتمان والتسهيلات المقدمة للعملاء من بنك البركة مصر بحسب أحدث قوائمه المالية، إلى 38 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 2.5 مليار، بنسبة نمو %7 مقارنة مع الربع الرابع من 2022.

فيما حققت محفظة تمويلات الأفراد بالبنك زيادة بقيمة 845 مليون جنيه بنسبة %20 لتسجل 5.2 مليار آخر مارس الماضى.