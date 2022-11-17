«البركة» يستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 5 مليارات جنيه بنهاية العام

يستهدف بنك البركة الوصول بحجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ 5 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى 2022.

قال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، إن مصرفه يسير بخطوات جادة نحو التوافق مع توجيهات البنك المركزى بشأن وصول نسبة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى %25 من إجمالى المحفظة.

وأوضح حجازى فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن استراتيجية بنك البركة تركزعلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى كانت سببا فى تحقيق نتائج مالية قوية.

وشهدت محفظة التمويلات الصغيرة والمتوسطة فى البنك ارتفاعا ملحوظاً خلال الربع الثالث من 2022، لتسجل 3.5 مليار جنيه بنسبة زيادة %14 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى.

وفى فبراير 2021، قرر مجلس إدارة «المركزى» إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليصل إلى %25 من محفظة التسهيلات الائتمانية، بدلا من %20 وفقا للتعليمات السابقة، مع تخصيص %10 كحد أدنى للشركات الصغيرة.

وبلغ إجمالى تمويلات القطاع المصرفى لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 400 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، وفقا لتصريحات صحفية سابقة لرئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس إدرة بنك مصر، محمد الإتربى.