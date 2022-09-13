«البركة» يستثمر 30 مليون جنيه فى صندوق كاتاليست للشركات الصغيرة والمتوسطة

قال مصطفى العروسى، نائب رئيس بنك البركة مصر، إن حجم مساهمة مصرفه فى صندوق كاتاليست للاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ 30 مليون جنيه.

وأضاف العروسى فى تصريحات لـ«المال»، أن البنك يدرس المشاركة فى صناديق استثمار أخرى ضمن خطته التوسعية لتمويل الصغيرة والمتوسطة وشركات التكنولوجيا المالية.

وأطلقت «كاتاليست للاستثمار المباشر»، خلال مارس الماضى، أول صندوق خاص مغلق للاستثمار فى الصغيرة والمتوسطة لمصر والشرق الأوسط، طبقاً لتعريفات البنك المركزى، بحجم مستهدف يصل لمليار جنيه، وبلغت قيمة الإقفال الأول له نحو 450 مليونا.

وساهمت مجموعة من المؤسسات المالية فى صندوق كاتاليست كابيتال مصر، تشمل شركات «مصر القابضة للتأمين» و«مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة»، و«البريد للاستثمار»، و«صندوق مصر للتمويل والاستثمار»، وبنوك: «القاهرة»، و«التجارى وفا»، و«الأهلى المتحد»، و«قناة السويس» و«البركة»، إلى جانب «كاتاليست للاستثمار المباشر» كمدير للاستثمار، وآخرون من ذوى الملاءة المالية.

كما قام مكتب «التميمى وشركاه» بإعداد مذكرة المعلومات للصندوق، ولعب دور المراجع مكتب «بيكر تيللى وحيد عبد الغفار وشركاه».

وأشار نائب رئيس البنك إلى أن نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصرفه سجلت %18 من إجمالى المحفظة الكلية بنهاية أغسطس الماضى، ويتطلع للوصول إلى نسبة %25 المقررة من البنك المركزى بنهاية العام الجارى.

وألزم «المركزى»، فى فبراير 2021، البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصل إلى %25 من محفظة التسهيلات الائتمانية، بدلا من %20، مع تخصيص %10 كحد أدنى من محافظها للشركات الصغيرة، وذلك فى موعد أقصاه 31 ديسمبر2022. كما وافق أيضاً على احتساب مساهمات البنوك فى رؤوس أموال صناديق الاستثمار فى الصناديق المعروفة بـ «fund to fund»، بالإضافة إلى الشركات المستهدفة للاستثمار فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الناشئة منهما، ضمن نسبة الـ %25 المقررة من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية الموجهة إلى الكيانات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة