«البركة – مصر» يرصد محفظة للشركات الكبرى تتراوح بين 3.5 و4 مليارات جنيه

◗ أشرف الغمراوى: %20 نموا مستهدفا خلال 2020

رصد بنك «البركة – مصر» ، التابع لمجموعة البركة المصرفية، محفظة تمويلية للشركات الكبرى تتراوح قيمتها ما بين 3.5 إلى 4 مليارات جنيه خلال العام الحالى 2020.

قال أشرف الغمراوى، رئيس البنك، فى تصريحات خاصة لـ»المال»، إن مصرفه يخطط لضخ هذه التمويلات فى قطاعات بعينها أبرزها «الطاقة والبترول والغاز والاتصالات والأسمدة»، مشيرا إلى أن جزءا من هذه المحفظة سيتم ضخه عبر القروض المشتركة للشركات الكبرى فى مصر خلال العام.

وفيما يتعلق بنسب النمو المتوقعة خلال العام الحالى، قدر»الغمراوى» نسبة النمو المتوقعة فى جميع قطاعات البنك بأنها تتراوح ما بين %15 إلى %20.

أكد أن مصرفه يركز خلال العام الحالى على قطاعات رئيسية ، يتمثل الأول فى قطاع الشركات الكبرى، والثانى يتمثل فى التجزئة المصرفية، أما الثالث فيتمثل فى قطاع الـ SMEs.

وقال الغمراوى إنه على مستوى قطاع الشركات الكبرى فيسعى البنك لضخ تمويلات تتراوح ما بين 3.5 إلى 4 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى.

أما على مستوى الـ SMEs فأشار إلى أن «البركة – مصر» تمكن من التوافق مع متطلبات البنك المركزى للمشروعات الصغيرة، حيث نجح فى الوصول بهذه النوعية من المشروعات إلى %20 من إجمالى المحفظة.

وأطلق «المركزى» مبادرة المشروعات الصغيرة مطلع 2016 بفائدة %5 متناقصة، تلتها مبادرة أخرى للمشروعات المتوسطة بفائدة %7 متناقصة (أى يتم حسابها على الرصيد القائم من التمويل)، ويستهدف البنك ضخ قروض بنحو 200 مليار جنيه، عبر المبادرتين بنهاية يونيو 2020.

وكان أشرف الغمراوى، قد قال لـ»المال» فى وقت سابق إن مصرفه يجرى مفاوضات مكثفة مع جهات تمويل دولية أبرزها «البنك الدولى والبنك الإسلامى للتنمية « للحصول على حزمة تمويلية لقطاع المشروعات الصغيرة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالتجزئة المصرفية ذكر «الغمراوى» أن مصرفه يسعى لطرح عدد جديد من المنتجات خلال العام الحالى مع التركيز على «المرأة والشباب».

أكد الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة – مصر، أن المجموعة التى تتواجد فى نحو 15 دولة حول العالم تضع السوق المصرية على رأس الأسواق التى تنوى التوسع بها بقوة خلال عام 2020، متوقعا أن تشهد السوق المصرية مزيدا من الاستثمارات الأجنبية.

وأشار الغمراوى الى استمرار مصرفه فى دعم رأس المال لمقابلة خطة التوسع فى السوق المحلية بجانب التوافق مع متطلبات رقابية من البنك المركزى المصرى.

ويشترط مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد على البنوك الوصول بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع إلى 5 مليارات جنيه.

وقال رئيس بنك البركة إنه سيتم العمل على التوافق مع المتطلبات الجديدة من خلال ضخ سيولة لرأس المال عبر الأرباح المحتجزة والمصادر الذاتية.

وذكر الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة – مصر، أن البنك لديه ودائع تبلغ 63.1 مليار جنيه، ويسعى البنك لزيادتها بنسبة تصل إلى %20 خلال 2020.

وعلى مستوى شبكة فروع البركة فى مصر، قال إن البنك يعمل من خلال 35 فرعا، ويسعى للوصول بها إلى 50 فرعا خلال الثلاثة سنوات المقبلة.

وكشف الغمراوى عن أن مصرفه تعاقد مؤخرا مع مكتب استشارى عالمى لتطوير البنية التكنولوجية فى البنك، ولم يفصح رئيس البنك حول تكلفة التطوير.

وفيما يتعلق بالفروع الإلكترونية، قال إن مصرفه يسعى لتدشين أول فرع إلكترونى للبنك نهاية 2020 أو أوائل 2021 كحد أقصى فى منطقة التجمع الخامس.

وأكد أن المجموعة الأم لديها فروع إلكترونية على أعلى مستوى فى عدد من البلدان التى تتواجد فيها على سبيل المثال «تركيا وألمانيا»، مشيرا إلى أن المجموعة تسعى لنقل خبراتها الواسعة فى هذه النوعية من الفروع إلى مصر.

وحول فرع البنك فى العاصمة الجديدة، أشار إلى أن «البركة – مصر» يسعى للتواجد فى العاصمة عبر فرع جديد بجانب البنوك التى ستتواجد فى الحى المخصص لحى «المال والأعمال».

وتوقع الغمراوى زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر خلال عام 2020، مؤكدا أن السوق المصرية تمتلك جميع مقومات الاستثمار الجيدة فى جميع المجالات سواء على المستوى الصناعى أو الزراعى أو غيره من القطاعات.

وكان بنك البركة مصر، أعلن فى يوليو الماضى عن اعتزامه إطلاق صندوق للاستثمار فى الأوراق المالية ذات العائد اليومى لأسواق النقد، المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحت مسمى “البركات”، بحجم 100 مليون جنيه، على أن تديره شركة المجموعة المالية هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار. وحول مبادرة المتعثرين التى أطلقها البنك المركزى مؤخرا، قال الغمراوى إن مصرفه سيشارك فى مبادرة المصانع المتعثرة ، مؤكدا أهمية النهوض بالقطاع الصناعى الذى يعد هدف الدولة، ومن أهم أولوياتنا كبنك تابع لمجموعة البركة المصرفية