«البركة – مصر» يدشن فرعًا فى العاصمة الجديدة بقيمة 800 مليون جنيه

■ الرئيس التنفيذى: تكلفة المقر الرئيسى بالتجمع الخامس 400 مليون.. وافتتاحه غدًا أحمد الدسوقى وعصام عميرة كشف عدنان يوسف، الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية ورئيس مجلس إدارة بنك البركة - مصر، عن اعتزام مصرفه تدشين فرع بحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 800 ملي

■ الرئيس التنفيذى: تكلفة المقر الرئيسى بالتجمع الخامس 400 مليون.. وافتتاحه غدًا



أحمد الدسوقى وعصام عميرة

كشف عدنان يوسف، الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية ورئيس مجلس إدارة بنك البركة – مصر، عن اعتزام مصرفه تدشين فرع بحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 800 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة .

وقال يوسف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الفرع على مساحة 10 آلاف متر مربع، مؤكدًا أن «البركة مصر» كان من أوائل البنوك التى تقدمت بطلب للحصول على مساحة فى العاصمة الجديدة لإدراكه أهميتها فى السنوات المقبلة.

ويُعد حى المال والأعمال أحد المشروعات التى تتضمنها المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقع بين محورى محمد بن زايد الشمالى والجنوبى، ويقام على مساحة 195 فدانا بما يوازى مليونا و700 ألف متر مربع.

وكان الدكتور ياسر البارودى، رئيس قطاع الخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال» إن البنك المركزى والمصارف الأخرى ستنتقل إلى حى المال والأعمال بالعاصمة قبل عام 2024.

فى سياق متصل، أشار يوسف إلى أنه سيتم افتتاح المقر الرئيسى للبنك بالتجمع الخامس غدًا الخميس، بتكلفة تقدر بنحو400 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم شراء هذا المقر فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وتم تطويره والانتهاء منه مؤخرًا.

وأكد يوسف أن السوق المصرية بالنسبة للمجموعة مهمة وواعدة، لافتا إلى أن أرباح البنك بما تمثل نسبة كبيرة من أرباح المجموعة ككل.