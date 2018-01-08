البركة – مصر ضخ 500 مليون جنيه فى SME’s

❐ حازم مصطفى: «الصناعى» يستحوذ على %40 من تمويلات البنك مصطفى طلعت نجح بنك البركة مصر فى ضخ 500 مليون جنيه، قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة SME’s، لتصل إلى 3.5 مليار جنيه بنهاية 2017، مقابل 3 مليارات، مطلع العام الماضى. وأكد حازم مصطفى، مساعد الرئيس التنفيذى للتمويلات الم

❐ حازم مصطفى: «الصناعى» يستحوذ على %40 من تمويلات البنك

مصطفى طلعت

نجح بنك البركة مصر فى ضخ 500 مليون جنيه، قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة SME’s، لتصل إلى 3.5 مليار جنيه بنهاية 2017، مقابل 3 مليارات، مطلع العام الماضى.

وأكد حازم مصطفى، مساعد الرئيس التنفيذى للتمويلات المصرفية بالبنك، فى تصريحات خاصة لـ»المال»، أن محفظة التمويلات الحالية تزيد عن 16 مليار جنيه، منها حوالى 3.5 مليار لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يمثل نحو %20.

كان أشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة – مصر، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ»المال» مطلع 2017، ارتفاع محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نحو 3 مليارات جنيه، مقابل 1.9 مليار نهاية 2015، بزيادة 1.1 مليار جنيه.

يشار إلى أن البنك المركزى المصرى، كان قد أطلق مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف ضخ 200 مليار جنيه قروض، خلال 4 سنوات.

وأطلق «المركزى» بعد المبادرة حزمة قرارات لتهيئة مناخ تعزيز فرص تمويل الشركات، والمنشآت، وتذليل العقبات التى تواجهها، كما وجه البنوك نحو زيادة نسبة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتصل إلى ما لا يقل عن %20 من إجمالى محفظة القروض، خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

وأشار «الغمراوى» إلى أن مبادرات البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت داعمة للبنوك، مشيراً إلى أن مصرفه يقدم تيسيرات للعملاء، من حيث أسعار العائد وأسلوب التمويل بشكل عام، بالإضافة إلى توفير برامج تمويل متعددة لدعم مشروعات الشباب.

ولفت إلى أن خطط البنك مستمرة لدعم محفظة التمويل من خلال التعاون مع المؤسسات المختلفة، موضحا أن البنك يوقع بشكل مستمر عقود تمويل مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى اتفاقيات تمويل أخرى مع البنك الدولى، والبنك الإسلامى للتنمية.

وأشار إلى أن مصرفه سيركز خلال العام الجديد، بشكل أساسى، على التمويلات الكبرى، ودعم القطاع الصناعى الذى يستحوذ على %40 من المحفظة الإجمالية، وذلك إنطلاقاً من دوره فى دعم عملية التنمية.

كما أشار إلى أن البنك يمتلك مساهمات فى عدد من شركات التأمين والتأجير التمويلى، ويعد من المؤسسين لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، لافتاً إلى أن «البركة» يركز على سياسة تدوير استثماراته فى القطاعات النشطة والخدمات المالية غير المصرفية.