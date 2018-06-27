البركة للتجارة ترفع استثماراتها إلى 37 مليون دولار لإنتاج البورسلين

سمر السيد قال محمد عبدالرحمن بركة، نائب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس شركة البركة للتجارة والمقاولات، إنه يستهدف رفع حجم استثمارات مصنعه للزجاج إلى ٣٧ مليون دولار العام المقبل بدلا من ٢٧ مليون حاليا كوسيلة لإنتاج البورسلين.أضاف في كلمته بفعاليات ملتقى الأعمال المصري الإندونيسي الذي نظم

سمر السيد

قال محمد عبدالرحمن بركة، نائب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس شركة البركة للتجارة والمقاولات، إنه يستهدف رفع حجم استثمارات مصنعه للزجاج إلى ٣٧ مليون دولار العام المقبل بدلا من ٢٧ مليون حاليا كوسيلة لإنتاج البورسلين.

أضاف في كلمته بفعاليات ملتقى الأعمال المصري الإندونيسي الذي نظمه مكتب الملحق التجاري الإندونيسي بالقاهرة اليوم، أن مصنع الزجاج يعتبر شراكة مع أحد رجال الأعمال الإندونيسيين، مشيرا إلى أن تلك الشراكة تتضمن الحصول على التكنولوجيا الإندونيسية التي تعتبر ناجحة ومتميزة.

وأكد أن كامل إنتاجه من المصنع المذكور يوجه للتصدير للخارج، لافتا إلى أنه يستورد أيضا إطارات سيارات من إندونيسيا بقيمة ٢٠ مليون دولار سنويا.

ودعا رجال الأعمال المصريين لتنفيذ مشروعات مشتركة مع نظرائهم من رجال الأعمال الإندونيسيين.