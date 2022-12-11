«البركة كابيتال للاستثمارات المالية» تطلق شركة تنفيذ للاستثمارات العقارية

أعلنت شركة البركة كابيتال للاستثمارات المالية التابعة لبنك البركة، تأسيس وإطلاق شركة “تنفيذ” المتخصصة في الاستثمار العقاري والتطوير العمراني، لتعمل في السوق المصرية تحت مظلتها، وتمثل الشركة الذراع الاستثمارية والتطوير العقاري للمجموعة، بهدف إحداث نقلة نوعية في سوق العقارات المصرية؛ وتوفير استثمارات وبرامج لتوفير السيولة للمشروعات العقارية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

استراتيجية بنك البركة الرائد في تقديم الحلول المصرفية الإسلامية

يأتي إطلاق شركة “تنفيذ” في إطار استراتيجية بنك البركة الرائد في تقديم الحلول المصرفية الإسلامية، وطبقاً لرؤية شركة البركة كابيتال للاستثمارات المالية التي تولي اهتماماً كبيراً لدعم الاقتصاد المصري ولقطاع الاستثمار العقاري بالأخص.

وتتبنى شركة “تنفيذ” استراتيجية توسعية طموحة تُمكّنها من تقديم خدمات استثمارية متكاملة في مجال التطوير العقاري، إلى جانب توفير برامج لتمويل المشاريع بالتعاون مع كبار المطورين العقاريين.

وأعرب حازم حجازي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة، عن سعادته بإطلاق شركة “تنفيذ” المتخصصة في الاستثمار العقاري والتطوير العمراني.

وقال: “تُمثل الشركة إضافة جديدة ومتميزة لمجموعة شركات بنك البركة. وتساهم بفاعلية في تنفيذ الاستراتيجية التوسعية للبنك، التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام بالسوق المصري، بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية في مختلف المجالات ومن بينها القطاع العقاري.

وأوضحت سارة حسني، العضو المنتدب لشركة البركة كابيتال، أن شركة البركة كابيتال للاستثمارات المالية هي شركة مستقلة مملوكة بالكامل لبنك البركة، ومتخصصة في تقديم حلول التمويل الإسلامية المبتكرة والمنتجات الاستثمارية الرائدة للشركات والأفراد، وتعمل الشركة حالياً على توفير التمويل الإسلامي لشركات القطاعين العام والخاص.

كما وضعنا خطة طموحة للتوسع في خدمات التمويل الإسلامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

سارة حسني العضو المنتدب لشركة البركة كابيتال

وأكدت أن شركة البركة كابيتال تعد من الشركات التي تتميز بسرعة النمو اعتماداً على فريق ذو خبرة مدعوم بالكامل من بنك البركة، خاصة وأنها تسعى إلى زيادة الوعي بمختلف منتجات التمويل والاستثمارات الإسلامية في كافة القطاعات بالسوق المصرية، وهو ما بدأناه في أولى شركاتنا “تنفيذ للاستثمار العقاري والتطوير العمراني” والتي ستعمل على التوسع في قطاع الاستثمارات العقارية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من جهة، بالإضافة إلى توفير السيولة اللازمة لتطوير المشاريع العقارية بالتعاون مع كبار المطورين العقاريين.

جدير بالذكر أن سارة حسني، العضو المنتدب للبركة كابيتال تتمتع بمزيج قوي من الخبرة في مجال تمويل الشركات وترويج الاكتتابات، حيث شغلت منصب العضو المنتدب لشركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات.

كما عملت سابقاً في أدوار بارزة مع العديد من المنظمات المالية من بينها بورصة ناسداك دبي، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، كما تستفيد العديد من المؤسسات من مساهماتها في مجالس إدارتها.

وتم ترشيحها لشغل منصب المدير التنفيذي لجمعية مصدري ومستثمري أدوات الدخل الثابت في مصر.