«البركة كابيتال» تخطط لتأسيس صندوق عقاري

قالت سارة حسنى، العضو المنتدب لشركة البركة كابيتال للاستثمارات المالية، التابعة لبنك البركة مصر، إنها تخطط لـتأسيس صندوق استثمار عقارى خلال الفترة المقبلة.

وأضافت فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة تسعى فى المستقبل القريب للتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لتأسيس صندوق للاستثمار العقارى، وذلك للاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق، وتوفيرها لكل من المؤسسات والأفراد، أسوة بالأسواق العربية المجاورة كالسعودية والإمارات.

وأعلنت «البركة كابيتال»، مؤخرًا عن تأسيس وإطلاق شركة «تنفيذ» المتخصصة فى الاستثمار العقارى والتطوير العمرانى، لتعمل فى السوق المصرية تحت مظلتها.

وأكدت حسنى أن الشركة لديها حاليًا عدد من التراخيص، منها إدارة صناديق الاستثمار المنتظر فى تفعيلها فى المرحلة المقبلة.

وكشفت أن «البركة كابيتال» لديها خطة طموحة للتوسع فى أنشطة التمويل الإسلامى فى الفترة المقبلة كمرحلة أولى، إذ بدأت أولى خطواتها فى الاستثمار العقارى عبر شركة «تنفيذ»، تعمل مع عدد من كبار المطورين العقاريين للنظر فى إمكانية التعاون لتطوير واستغلال وحدات عقارية مميزة فى السوق المصرية.

وقالت سارة حسنى إن «البركة كابيتال» تسعى للدخول فى مجالات التمويل الإسلامى المختلفة التى تتوافق مع أحكام الشريعة، لتخدم كلًا من شركات الكبيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى كل القطاعات، ومنها الأنشطة اللوجيستية، كما تدرس حاليًا فرص دعم قطاع الصناعة، كالبتروكيماويات والمنسوجات وقطاع الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن رأس المال المرخص والمدفوع لشركة البركة كابيتال للاستثمارات المالية يبلغ حاليًا 100 مليون جنيه، ويعد كافيًا فى الوقت الحالى لتنفيذ خطط العمل.