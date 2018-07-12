«البركة» المصرفية تعتزم استثمار 200 مليون دولار فى إندونسيا والصين

■ الرئيس التنفيذى: ندرس تأسيس أذرع استثمارية فى التمويل العقارى ومتناهى الصغر أحمد الدسوقى وعصام عميرةتعتزم مجموعة البركة المصرفية استثمار نحو200 مليون دولار فى قارة آسيا، وتحديدًا فى دولتى إندونسيا والصين خلال الفترة المقبلة.قال عدنان يوسف، الرئيس التنفيذى، فى تصريحات خاصة لـ«

■ الرئيس التنفيذى: ندرس تأسيس أذرع استثمارية فى التمويل العقارى ومتناهى الصغر



أحمد الدسوقى وعصام عميرة

تعتزم مجموعة البركة المصرفية استثمار نحو200 مليون دولار فى قارة آسيا، وتحديدًا فى دولتى إندونسيا والصين خلال الفترة المقبلة.

قال عدنان يوسف، الرئيس التنفيذى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن المجموعة تسعى للتواجد فى إندونسيا لخدمة الراغبين فى الحصول على صيرفة إسلامية هناك عبر الاستحواذ على بنك قائم، رفض الإفصاح عن اسمه، مشيرًا إلى أن قيمة الصفقة ستقترب من 100 مليون دولار.

وقال يوسف إن المجموعة تسعى للتواجد فى الصين عبر تدشين بنك جديد بقيمة 100 مليون دولار أيضًا.

فى سياق متصل، قال رئيس المجموعة إن «البركة» تسعى للانتشار فى قارة أفريقيا، لافتا إلى أنه جرى اجتماع مع كبار المسؤولين لبحث التواجد فى أوغندا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى تواجد المجموعة فى 16 دولة حول العالم عبر 700 فرع يعمل بها نحو13 ألف موظف.

وقدر يوسف حجم الصيرفة الإسلامية فى العالم بنحو3 تريليونات دولار، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية تستحوذ على النسبة الكبرى منها.

وأكد أن البركة من أوائل البنوك التى تقدم خدمات الصيرفة الإسلامية فى مصر، لافتا إلى أنه تم احتجاز أرباح تتعدى المليار جنيه على مدار السنوات الثمانى الماضية لتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك.

وفيما يتعلق بالخدمات المالية غير المصرفية، كشف يوسف أن مصرفه يدرس تدشين أذرع جديدة له فى مجال التمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر، كما سيطلق الشركة القابضة المملوكة للبنك بقيمة 200 مليون جنيه قبل نهاية العام الحالى وستضم مجموعة من الكيانات التابعة.