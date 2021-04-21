البرقوق 25 جنيها .. أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 9 رمضان الموافق 21-4-2021

واصلت أسعار الفاكهة التباين اليوم الأربعاء في مصر 21-4-2021 الموافق 9 من شهر رمضان ، وسجل كيلو التفاح الأخضر 22جنيها ،و كيلو الخوخ تراوح من 8إلي 15جنيها ، الموز الجبلي 10جنيهات ، المستورد 22جنيها،والتفاح الأحمر 15إلي 25جنيها .

وأضاف التجار أن العنب الأحمر 20 جنيها للكيلو، والبرقوق الأسود والأبيض 25جنيها ،والكنتالوب تراوح بين 5إلي 7.5جنيه مع زيادة معدلات الأقبال على الشراء وتراجع المعروض .

اسعار الفاكهة

وأفاد التجار أن اليوسفي الصيني من 6.5 إلى 8جنيهات،والبرتقال أبوسرة 8 إلى 10جنيهات ،والبرتقال البلدي 5جنيهات ،والبرتقال اليوسفي البلدي 10جنيهات ،والجوافةمن 10جنيهات إلى 12 جنيها،والرمان 20جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر البطيخ تراوح من 15إلي 40جنيها للواحدة ،والكيوي جنيه واحد للواحدة ،والحرنكش 20إلي 25جنيها للكيلو ،والبلح الجاف من 10إلي 30جنيها والبلح المستورد الرطب من55إلي 75جنيها .

اسعار الفاكهة اليوم

الموز المستورد : 22جنيها

الموز البلدي : 10جنيهات

الجوافة: 10جنيهات

العنب الاحمر : 20جنيها

التفاح الأخضر: 30جنيها

التفاح الأحمر: 25جنيهًا

أناناس: 35جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 7جنيهات

الخوخ: 12جنيها

البرتقال اليوسفي :10جنيهات

البرتقال ابوسره :8جنيهات

اسعار الفاكهة في سوق العبور

وتوازنت اسعار الفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة، وتراوح سعر الخوخ ما بين 6جنيهات إلى 9جنيهات،والبلح الجاف 10جنيهات إلى 45جنيها،والفراولة 4إلي 5جنيهات،والموز 5إلي 8جنيهات .

وأوضح التجار بسوق العبور العبور لتجارة الجملة أن سعر البرتقال ابو سره من 4جنيهات إلى 8جنيهات، والبرتقال البلدي من جنيهين إلى 3.5جنيه، والبرتقال اليوسفي 5جنيهات ،والعنب الأحمر 12جنيها إلى 15جنيها للكيلو والرمان 7جنيهات للكيلو ، والبطيخ 15جنيها للواحدة ،والكنتالوب 3.5جنيها إلى 4جنيهات .

ومن المعلوم أنه مع حلول شهر رمضان تقوم الأسر المصرية باستهلاك كميات من الخضروات والفاكهة بعد انتهاء ساعات الصوم ، خلال وجبتي السحور والفطور لتعويض الجسم خلال النهار ،بما يؤدي لزيادة أسعار الفاكهة وارتفاع الإقبال عليها، ومن أبرز الفواكه التي يقبل عليها الصائمين الفراولة والبرتقال و الجوافة والكنتالوب والبطيخ وغيرها .