«البرج للمقاولات» تفوز بأعمال المرافق الداخلية بالمجاورة الأولى ببرج العرب

فازت شركة البرج للمقاولات، بمشروع أعمال المرافق الداخلية والتي تشمل مياه الشرب والصرف الصحي والطرق بالمجاورة الأولى بالحي الخامس بقطع أراضي سكنية بمدينة برج العرب الجديدة.

وأشارت مصادر مطلعة، بجهاز مدينة برج العرب الجديدة، إلى أن الشركة الفائزة بالمشروع تصل إلى قرابة 25.7 مليون جنيه.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة الفائزة بالمشروع كانت بمنافسة مع شركة أدهم خليفة للمقاولات والتي كان عرضها 28 مليون جنيه، إضافة إلى شركة شعبان إبراهيم للمقاولات العمومية، والتي كان عرضها بنحو 39.7 مليون جنيه.

كما تنافست على المشروع كل من شركة الأهلية للتجارة والمقاولات والتي كان عرضها 47.7 مليون جنيه، إضافة إلى عرض من شركة تارجت للمقاولات والتجارة.

وخلال مارس الماضي، أوضح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم وجارٍ مؤخراً تنفيذ مشروعات بنية تحتية بالمدينة بقيمة حوالي 1.6 مليار جنيه بإجمالي 26 مشروعاً، وذلك في قطاعات المرافق والطرق والكهرباء، والزراعة، وغير ذلك، بجانب مشروعات الصيانة الدورية.

وأضاف رئيس جهاز برج العرب الجديدة، أنه تم الانتهاء من توريد وتركيب أغطية مطابق الصرف الصحي وبالوعات الأمطار بأماكن متفرقة بالمدينة، وكذا المرافق الداخلية ( مياه – صرف صحي – فرمة الطرق ) لعدد 1198 قطعة أرض سكنية بالحي السكني التاسع، بجانب الانتهاء من رصف الطرق المحيطة بسوق الجملة المركزية، ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، وأعمال تطوير وتوسعة وإنارة طريق المدخل الشرقي للمدينة (طريق المطار) بطول 12 كم، لأهميته، كونه يربط بين المدينة ومطار برج العرب الدولي ومنه إلى طريق محور التعمير والطريق الصحراوي، وتنفيذ طريق الغابة الرابط بين طريق المدخل الشرقي للمدينة وطريق الغاز المؤدي لسوق الجملة المركزي والمناطق الصناعية، ويعتبر من أهم الطرق المنفذة حديثاً.

ويهدف المشروع إلى ربط طريق المدخل الشرقي للمدينة بالطريق المؤدي إلى سوق الجملة المركزي ومنه إلى المناطق الصناعية بالمدينة، ولمنع سير سيارات النقل الثقيل داخل شوارع المدينة، والاستلام النهائي للطرق الداخلية بمنطقة ابني بيتك، وتنفيذ أعمال تنسيق وتجميل الجزيرة الوسطى وجانبى المحور المؤدي من ميدان ليسيكو وحتى عمارات وأراضى الإسكان الاجتماعى بالحى الثامن.

وقال رئيس الجهاز، إن المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع المرافق تشمل: أعمال التوسعات لمحطة رفع الصرف الصحي ج بهدف استكمال فصل منظومة الصرف الصناعي عن الصرف الآدمي ورفع كفاءة منظومة روافع مياه الصرف الصناعي بالمدينة، وشبكة ري المسطحات الخضراء ” المرحلة الأولى ” بمياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً للأحياء السكنية (7،3،2،1)، والخط الناقل من محطة الرفع إلى الأحياء المطلوب ريها، وشبكة المرافق الداخلية ( مياه شرب – صرف صحى – فرمة طرق ) لباقي المجاورة الأولى بالحي السكنى الخامس، وتنفيذ المرافق الداخلية ( مياه الشرب والحريق والصرف الصحى وتصريف مياه الأمطار – الرى – الطرق ” فرمة ” ) للمنطقة الواقعة بحري الحى السكنى الأول.

وأوضح رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أنه في قطاع الطرق جارٍ تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق حسن علام الرابط بين مدخل مدينة برج العرب وطريق الساحل الشمالي بطول 8 كم بهدف تطوير المدخل الغربي للمدينة وربطها بطريق الساحل الشمالي ومحور التعمير، والمرحلة الثانية للطرق بالمنطقة الصناعية الخامسة ( أ ، ج )، وتطوير وتوسعة وصلة الطريق المؤدى لمدخل المدينة من طريق الكافورى بطول 3.5 كم وكوبرى أعلى السكة الحديد، و2 كوبري سطحى على ترعة بهيج ببرج العرب بهدف توسعة وتطوير المدخل الرئيسي والقضاء على الزحام بمزلقان السكة الحديد، وأعمال الإصلاح الناتجة عن أعمال توصيل الغاز بالحي السكني الثامن والتاسع.

وأضاف المهندس السيد همام، أنه في قطاع الكهرباء، جارٍ تنفيذ شبكة كهرباء المجاورات ( الأولى، الثانية ، الثالثة ، الرابعة ) بالحي السكنى السادس، وشبكة كهرباء الأراضي المخصصة ( إسكان قومي ) للجمعيات والهيئات والشركات بالحي الثامن، وشبكة كهرباء منطقة 890 قطعة أرض بالمجاورة الأولى بالحي السكنى الثامن، وشبكة كهرباء 370 قطعة بالمجاورة الرابعة بالحي السكنى الخامس، وشبكة إنارة الطرق الرئيسية بشرق المدينة، واستكمال شبكة كهرباء المحور المركزي بهدف توفير التغذية الكهربائية للأراضي الخدمية بمنطقة المحور المركزي، بالإضافة إلى إسناد تنفيذ شبكة كهرباء المجاورة الخامسة ( أ ، ب ) بالحى السكنى السادس، وأعمال الإنارة بأعمدة الهاى ماست لمشروع تطوير وتوسعة محور طريق حسن علام .

جدير بالذكر أن مدينة برج العرب الجديدة هي إحدى مدن الجيل الأول من المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتمتع بموقع متميز لقربها من الساحل الشمالي حيث تبعد مسافة 8 كم من الطريق الساحلي، وكذا لقربها من القرى السياحية ومدينة العلمين الجديدة، وتجاور أيضا مطار برج العرب الدولي وإستاد برج العرب، وتبعد عن طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بمسافة 28كم، كما تعد الامتداد العمراني لمدينة الإسكندرية.