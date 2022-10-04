«البرج سكان» تعلن افتتاح الفرع السادس في المعادي

أعلنت مراكز البرج سكان للأشعة افتتاحها الفرع السادس من سلسلة فروع “البرج سكان” في المعادي، وهو ما يساهم في الانتشار الجغرافي لخدمات الأشعة التشخيصية للمرضى والتيسير عليهم.

تكلفة افتتاح فرع المعادي 50 مليون جنيه

وتم تجهيز الفرع الجديد لـ “البرج سكان” بأحدث تقنيات الأشعة التشخيصية في مصر، بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه، ستشمل الخدمات المقدمة أشعة الرنين المغناطيسي (MRI)، والأشعة السينية والفحص باستخدام مواد التباين (X-ray)، ورسم المخ الكهربائي (EEG) ، ورسم العضلات (EMG)، والأشعة المقطعية متعددة المقاطع (ct ultrasound).

وتعليقًا على افتتاح الفرع الجديد أعرب الدكتور أحمد وفائي، أستاذ الأشعة بالقصر العيني، جامعة القاهرة وزميل الكلية البريطانية لأطباء الأشعة، ومدير مركز البرج سكان، عن سعادته بافتتاح الفرع السادس لمركز البرج سكان، والذي سيساهم في تحقيق رؤية الشركة الهادفة إلى التوسع ببصمتها الجغرافية من أجل توفير خدماتها فائقة الجودة لقاعدة أكبر من العملاء، مشيرَا إلى أن المجموعة بصدد افتتاح 3 أفرع جديدة من “البرج سكان” خلال الفترة المقبلة بكلفة تلامس الـ 200 مليون جنيه.

المجموعة ضخت استثمارات حوالى 400 مليون جنيه

وأوضح وفائي أنه منذ انطلاق أول فرع لمركز البرج سكان عام 2018، قامت المجموعة بضخ استثمارات حوالى 400 مليون جنيه، وقد أثمر ذلك عن نجاح المركز في تنمية نتائجه المالية والتشغيلية بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أنه خلال عام 2021، حققت إيرادات مركز البرج سكان نمو بلغ 80% عن العام الماضي، وزيادة في معدل أعداد المرضى وبالتساوي مع الزيادة في عدد الفحوصات بنسبة بلغت 70% عن العام الماضي، حيث استقبلت الفروع أكثر من 60 ألف مريض وبإجمالي فحوصات بلغ حوالي 80 ألف فحص خلال العام الماضي، مؤكدًا أن الفروع الجديدة ستساهم في تعزيز علامة “البرج سكان” بالسوق المصرية، وتغطية أكبر عدد من الاحتياجات .

ويوفر الفرع الجديد لسكان المعادي والمناطق المحيطة بها، باقة متكاملة من خدمات الأشعة التشخيصية، كما يضم الفرع الجديد نخبة من الاستشاريين الخبراء في مختلف تخصصات الأشعة التشخيصية، مما يثمر عن تزويد العملاء بتقارير أشعة تشخيصية على أعلى مستويات الدقة بما يلائم السمعة والمكانة القوية التي ينفرد بها البرج سكان في الأسواق المصرية.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يستفيد الفرع من القدرات التكنولوجية والرقمية التي تتمتع بها المجموعة، وذلك عبر توفير إمكانية حصول العملاء على النتائج خلال 24 ساعة من إجراء الاختبار عن طريق رسالة نصية على الهاتف، أو زيارة الموقع الإلكتروني، أو الحساب المخصص على تطبيق واتساب.

جدير بالذكر أن المجموعة لديها حاليًا 6 فروع تغطي كلا من شرق وغرب القاهرة في مناطق (المهندسين وفيصل وشبرا ومصر الجديدة والشيخ زايد، بالإضافة إلى الفرع الجديد في المعادي).