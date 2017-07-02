البرتغال يقلب الطاولة علي المكسيك ويخطف برونزية القارات

علي المصري



انتفض المنتخب البرتغالي، ليقلب الطاولة علي نظيره المكسيكي، ويحول تأخره بهدف لفرز ثمين بهدفين، ليحرز أبطال أوروبا، برونزية كأس القارات، علي حساب بطل الكونكاكاف بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت علي ملعب “أرينا بالتيكا”، بالعاصمة الروسية موسكو.





أضاع أندريه سيلفا فرصة تقدم المنتخب البرتغالي، بعد 17 دقيقة فقط من إنطلاقة المباراة، التي إدارها طاقم تحكيم سعودي، بقيادة فهد المرداسي، بعدما أخفق في تسجيل ركلة الجزاء، تصدي لها الحارس المكسيكي المتميز جييرمي أوتشوا.





سجل لويس نيتو مدافع البرتغال، هدف اللقاء الأول، بالخطأ في مرماه، بعدما حاول إبعاد عرضية تشيتشاريتو، ولكن الكرة خدعت حارس مرمى البرتغال روي باتريسيو، في الدقيقة 54، وسكنت الشباك.





وظن الجميع أن المكسيك نالت برونزية القارات، لكن المخضرم بيبي، قلب دفاع البرتغال، كان له رأي أخر، بعدما أرتقي لعرضية كواريزما بقدمه فوق الجميع، ووضع الكرة في مرمى جييرمي أوتشوا حارس المكسيك، في الدقيقة الأولي من الوقت المحتسب بدل الضائع عن الشوط الثاني.





وأحتكم الفريقين للوقت الإضافي، لمدة نصف ساعة علي شوطين، لتقلب البرتغال الطاولة علي المكسيك، وتسجل الهدف الثاني، عن طريق أدريان سيلفا في الدقيقة 104، ليمنح بلاده برونزية كأس القارات.





وشهدت المباراة، التي حضرها 42.659 متفرجا من مدرجات ملعب الللقاء، إشهار الحكم السعودي فهد المرداسي، البطاقة الصفراء الثانية لنيلسون سميدو، في الدقيقة 106، قبل أن يحصل راؤول خيمنيز لاعب البرتغال، علي الإنذار الثاني ويطرد في الدقيقة 112، ليكمل المنتخبين الشوط الإضافي الثاني، بعشرة لاعبين.





وكان منتخب البرتغال، قد خسر في الدور نصف النهائي، من تشيلي، بنتيجة 0_3، بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، فيما سقط منتخب المكسيك، بأربعة أهداف مقابل هدف، أمام المنتخب الألماني.





وتختتم البطولة المقامة في روسيا، مساء اليوم الأحد، بلقاء ألمانيا مع تشيلي، في اللقاء الذي يقام بينهما، في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، علي ملعب “كريستوفسكي” بمدينة “سان بطرسبرج”.