البرتغال تصطدم بالدب الروسي.. والمكسيك في نزهة أمام نيوزيلندا

علي المصري يلتقي منتخب البرتغال "بطل أوروبا"، نظيره الروسي "المستضيف" اليوم، الأربعاء، على ملعب "سبارتاك" بالعاصمة "موسكو"، بينما يلتقي منتخب المكسيك "بطل الكونكاكاف"، نظيره النيوزيلندي "بطل أوقيانوسيا"، على ملعب استاد "فيشت" الأوليمبي في سوتشي، في ثاني جولات المجموعة الأولى من كأس القارات، ا

علي المصري



يلتقي منتخب البرتغال “بطل أوروبا”، نظيره الروسي “المستضيف” اليوم، الأربعاء، على ملعب “سبارتاك” بالعاصمة “موسكو”، بينما يلتقي منتخب المكسيك “بطل الكونكاكاف”، نظيره النيوزيلندي “بطل أوقيانوسيا”، على ملعب استاد “فيشت” الأوليمبي في سوتشي، في ثاني جولات المجموعة الأولى من كأس القارات، التي تستضيفها روسيا، وتختتم في الثاني من يوليو المقبل.

كان منتخب البرتغال، تلقَّى صدمة بمباراته الأولى، عندما خطفت المكسيك هدف التعادل بهدفين لكل فريق، بالدقيقة الأخيرة من المواجهة، والآن يتطلع بطل أوروبا للتعويض أمام روسيا، لكن منتخب البرتغال سيواجه مهمة صعبة على ما يبدو، في ظل الثقة الكبيرة التي اكتسبها لاعبو روسيا؛ إثر البداية القوية، بالفوز على نيوزيلندا، بهدفين نظيفين في المباراة الافتتاحية.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى، يتطلع منتخب المكسيك، لتحقيق نتيجة إيجابية للتقدم نحو المربع الذهبي، بينما يأمل نظيره النيوزيلندي، في إنعاش آماله من جديد، ويتطلع منتخب المكسيك لحسم تأهله للمربع الذهبي، وتعززت آماله بالتعادل المثير مع البرتغال، في مباراة أثبت فيها النجم خافيير هيرنانديز براعته من جديد؛ وسجل الهدف الدولي رقم 48 في مسيرته.

وفي ظل تفضيل مدرب المكسيك كارلوس أوسوريو، سياسة المداورة، يتوقع أن تشهد المباراة تغييرات على التشكيلة الأساسية، وربما يشارك المدافع المخضرم رافاييل ماركيز “38 عامًا”، الذي تعافى من عملية جراحية في الظهر خضع لها في أبريل الماضي.

أما منتخب نيوزيلندا فيأمل في قطع سلسلة من 10 مباريات متتالية دون أي انتصار، مني بالهزيمة في 9 منها، خلال مشاركاته بكأس القارات، علما بأنه لم يسجل أي أهداف في آخر 5 مباريات بسجل مشاركاته بالبطولة، ويسعى المنتخب النيوزيلندى لوضع نهاية لحقبة “سوداء” في تاريخه مع كأس القارات، خسر فيها 90% من مبارياته التي لعبها فيها عبر مسيرته.

ولم يعرف منتخب نيوزيلندا طعم الفوز طوال 4 مشاركات البطولة، فقد خسر 9 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، ودائمًا ما كان يخرج من الدور الأول، ويحصل على لقب أسوأ فريق بالبطولة، كانت المشاركة الأولى لمنتخب نيوزيلندا في كأس القارات بالمكسيك عام 1999، عندما خسر فيها أمام الولايات المتحدة الأمريكية (2-1)، وألمانيا (2-0)، والبرازيل (2-0).

وفي نسخة عام 2003 بفرنسا خسر (0-3) أمام اليابان، و(1-3) أمام كولومبيا، و(0-5) أمام فرنسا، بينما حصل بجنوب أفريقيا 2009 على نقطته الوحيدة حتى الآن بالبطولة عندما تعادل مع العراق بدون أهداف، ومع انطلاق روسيا 2017، أعاد التاريخ نفسه مرة أخرى مع منتخب نيوزيلندا، بعد أن خسر (0-2) أمام منتخب الدولة المضيفة في أولى مبارياته بالبطولة، حيث ظهر بمستوى هزيل للغاية.

وسجل المنتخب النيوزيلندي في المباريات العشر التي خاضها طوال تاريخه في كأس القارات، قبل نسخة العام الجاري، هدفين فقط مقابل 26 هدفًا تلقتها شباكه، ورغم تاريخه الباهت في كأس القارات، الذي يضم أبطال الاتحادات القارية بالإضافة لبطل العالم والبلد المضيف، يدرك منتخب نيوزيلندا معنى التنافس على مستوى راق في البطولات الكبرى، كان مونديال جنوب أفريقيا 2010 خير دليل على هذا، عندما حقق المنتخب النيوزيلندي تعادلاً تاريخيًا أمام المنتخب الإيطالي وخرج من البطولة بدون هزيمة بعدما حقق 3 تعادلات.