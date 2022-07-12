البرتغالي فيتوريا يخلف إيهاب جلال ويقود منتخب مصر لمدة 4 سنوات (فيديو)

توصل الاتحاد المصرى لكرة القدم لاتفاق نهائى مع البرتغالى روي فيتوريا لقيادة منتخب مصر الأول لمدة 4 سنوات مقبلة.

جاء ذلك وفق ما نشره الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته في فيسبوك .

ووقع حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، التعاقد مع المدرب البرتغالي.

ونشر الاتحاد بطولات المدرب الجديد روي فيتوريا وهي:

‏🏆2𝙭 الدورى البرتغالى

‏ 🏆2𝙭 كأس البرتغال

‏🏆2𝙭 السوبر البرتغالى

🏆 كأس الرابطة البرتغالى

‏🏆 الدورى السعودى

🏆 ‏السوبر السعودى

وظهر المدرب بتعليق متلفز في فيديو نشره الاتحاد قائلا:“أنا روي فيتوريا ، المدير الفني للمنتخب المصري”.

وكان اتحاد الكرة أقال إيهاب جلال منتصف الشهر الماضي بعد 65 يوما فقط من قرار تعيينه مدربا لمنتخب مصر.

وجاءت الإقالة عقب خسارة تعرض لها الفراعنة أمام منتخب إثيوبيا في الجولة الثانية من تصفيات بطولة أمم إفريقيا، ومن بعدها الخسارة في المباراة الودية أمام منتخب كوريا الجنوبية.

ويستعد منتخب مصر خلال الفترة المقبلة لمباراتي مالاوي، ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، والمقرر لها في سبتمبر المقبل.

والشهر الماضي أكد حازم إمام عزم الاتحاد تصحيح المسار ومعالجة النتائج غير المرجوة التي مرت بها الكرة المصرية الفترة الأخيرة.